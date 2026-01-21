Trio de Ataque: TV Brasil e Rádio Nacional lançam programa esportivo

A TV Brasil e a Rádio Nacional , emissoras públicas da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ), lançam Trio de Ataque , um novo programa semanal que combina a tradição do bom debate futebolístico com um formato dinâmico, pautado pela conversa aberta, pelo humor inteligente e pela análise crítica que vai além das quatro linhas. O time de apresentadores é formado por grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro: Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro. A atração estreia na segunda-feira (26), às 18h, na TV Brasil e no YouTube da emissora, e às 20h em toda a rede da Rádio Nacional.

“Este novo programa reforça o compromisso da EBC com um jornalismo esportivo que não se limita ao resultado e ao entretenimento. No Trio de Ataque , o futebol funciona como instrumento para reflexões mais profundas sobre questões sociais, culturais e do cotidiano, impulsionando debates que estimulam o pensamento crítico do público”, afirma o presidente da EBC , Andre Basbaum.

Um dos eixos centrais da atração é a valorização da memória esportiva brasileira , com destaque para a história da Rádio Nacional . A iniciativa inclui referências a crônica esportivas, narrações históricas e quadros que resgatam momentos marcantes do futebol.

Além das análises, o programa também abre espaço para debates sobre cultura, música, cotidiano e manifestações populares . A cobertura do futebol feminino e dos campeonatos estaduais transmitidos pela EBC também integra a linha editorial, reforçando o compromisso da comunicação pública com a diversidade de modalidades e valorização do esporte nacional.

"O que é legal desse programa é que é um encontro de amigos e pessoas que convivem juntas há muito tempo. Vai ser uma grande conversa semanal em que vamos tratar de futebol, mas também de política, música, literatura. É claro que o pano de fundo do programa é futebol, mas vamos falar de outros temas também”, diz José Trajano.

Lúcio de Castro comenta sobre a alegria que é reencontrar Trajano e Juca Kfouri em cena. “Temos uma história juntos, e ela é retomada agora com a mesma alegria e empolgação. Em um cenário de jornalismo na área de esportes em que vigora uma censura velada e uma autocensura, em detrimento do jornalismo e a favor do negócio da indústria do esporte, estaremos em espaço onde falaremos de tudo. E de todos. Vamos fazer jornalismo, mas também com leveza. E no programa vai caber tudo. Qualquer assunto, como é do gosto desse Trio de Ataque”, afirma.

“José Trajano, Lúcio de Castro e eu estamos prontos para nos divertir e divertir a audiência de nossos canais públicos com jornalismo comprometido com a cidadania e a defesa da democracia, no esporte e na vida, como deve ser”, declara Kfouri.

Mudanças na programação

Com a estreia de Trio de Ataque , a TV Brasil promove ajustes pontuais em sua grade de programação às segundas-feiras. Apenas nesses dias, as atrações Brasil Visto de Cima (18h) e Stadium (18h30) deixam de ser exibidas.

Perfis dos apresentadores

Juca Kfouri

Juca Kfouri é um dos jornalistas esportivos mais respeitados do Brasil, com mais de 40 anos de carreira. Iniciou sua trajetória na Folha de S.Paulo , atuando como repórter e colunista, e também passou pelo O Estado de S. Paulo , contribuindo com análises detalhadas sobre futebol e política esportiva. Na televisão, participou de programas como Esporte Interativo , além de colunas e debates em canais esportivos de grande alcance. No rádio, construiu uma audiência fiel com comentários críticos e bem fundamentados, abordando ética, racismo, corrupção e desigualdade no esporte. Autor de livros e ensaios, Kfouri transforma o futebol em instrumento de reflexão social.

José Trajano

Trajano possui mais de 30 anos de experiência no jornalismo esportivo, atuando em televisão, rádio e imprensa escrita. Trabalhou na TV Cultura, apresentando programas voltados ao público jovem e esportivo, e teve passagens marcantes pelo SporTV, SBT e Canal Premiere, além de colaborar com jornais como o Lance! . No rádio, destacou-se por transmitir análises complexas de maneira clara e acessível, aproximando o público do conhecimento técnico e estratégico do esporte. Reconhecido por sua clareza, didática e credibilidade, Trajano complementa a análise crítica de Kfouri, formando uma dupla sinérgica que combina provocação, conhecimento e empatia com o público.

Lúcio de Castro

Lúcio de Castro é jornalista investigativo com ampla experiência em apuração crítica de temas esportivos, sociais e políticos relacionados ao esporte. Atuou no Globo Esporte, O Estado de S. Paulo e em plataformas digitais especializadas, além de participar de programas de TV e rádio voltados à análise investigativa. Sua atuação se caracteriza pelo rigor na checagem de informações e pela capacidade de contextualizar o esporte dentro de temas mais amplos da sociedade, trazendo profundidade às discussões. Reconhecido por seu olhar investigativo, Lúcio reforça o caráter educativo e reflexivo do programa, garantindo que o público compreenda o impacto social, político e cultural do esporte.

