Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Trio de Ataque: TV Brasil e Rádio Nacional lançam programa esportivo

Atração será comandada por Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/01/2026 às 17h04

A TV Brasil e a Rádio Nacional , emissoras públicas da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ), lançam Trio de Ataque , um novo programa semanal que combina a tradição do bom debate futebolístico com um formato dinâmico, pautado pela conversa aberta, pelo humor inteligente e pela análise crítica que vai além das quatro linhas. O time de apresentadores é formado por grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro: Juca Kfouri, José Trajano e Lúcio de Castro. A atração estreia na segunda-feira (26), às 18h, na TV Brasil e no YouTube da emissora, e às 20h em toda a rede da Rádio Nacional.

“Este novo programa reforça o compromisso da EBC com um jornalismo esportivo que não se limita ao resultado e ao entretenimento. No Trio de Ataque , o futebol funciona como instrumento para reflexões mais profundas sobre questões sociais, culturais e do cotidiano, impulsionando debates que estimulam o pensamento crítico do público”, afirma o presidente da EBC , Andre Basbaum.

Um dos eixos centrais da atração é a valorização da memória esportiva brasileira , com destaque para a história da Rádio Nacional . A iniciativa inclui referências a crônica esportivas, narrações históricas e quadros que resgatam momentos marcantes do futebol.

Além das análises, o programa também abre espaço para debates sobre cultura, música, cotidiano e manifestações populares . A cobertura do futebol feminino e dos campeonatos estaduais transmitidos pela EBC também integra a linha editorial, reforçando o compromisso da comunicação pública com a diversidade de modalidades e valorização do esporte nacional.

"O que é legal desse programa é que é um encontro de amigos e pessoas que convivem juntas há muito tempo. Vai ser uma grande conversa semanal em que vamos tratar de futebol, mas também de política, música, literatura. É claro que o pano de fundo do programa é futebol, mas vamos falar de outros temas também”, diz José Trajano.

Lúcio de Castro comenta sobre a alegria que é reencontrar Trajano e Juca Kfouri em cena. “Temos uma história juntos, e ela é retomada agora com a mesma alegria e empolgação. Em um cenário de jornalismo na área de esportes em que vigora uma censura velada e uma autocensura, em detrimento do jornalismo e a favor do negócio da indústria do esporte, estaremos em espaço onde falaremos de tudo. E de todos. Vamos fazer jornalismo, mas também com leveza. E no programa vai caber tudo. Qualquer assunto, como é do gosto desse Trio de Ataque”, afirma.

“José Trajano, Lúcio de Castro e eu estamos prontos para nos divertir e divertir a audiência de nossos canais públicos com jornalismo comprometido com a cidadania e a defesa da democracia, no esporte e na vida, como deve ser”, declara Kfouri.

Mudanças na programação

Com a estreia de Trio de Ataque , a TV Brasil promove ajustes pontuais em sua grade de programação às segundas-feiras. Apenas nesses dias, as atrações Brasil Visto de Cima (18h) e Stadium (18h30) deixam de ser exibidas.

Perfis dos apresentadores

Juca Kfouri

Juca Kfouri é um dos jornalistas esportivos mais respeitados do Brasil, com mais de 40 anos de carreira. Iniciou sua trajetória na Folha de S.Paulo , atuando como repórter e colunista, e também passou pelo O Estado de S. Paulo , contribuindo com análises detalhadas sobre futebol e política esportiva. Na televisão, participou de programas como Esporte Interativo , além de colunas e debates em canais esportivos de grande alcance. No rádio, construiu uma audiência fiel com comentários críticos e bem fundamentados, abordando ética, racismo, corrupção e desigualdade no esporte. Autor de livros e ensaios, Kfouri transforma o futebol em instrumento de reflexão social.

José Trajano

Trajano possui mais de 30 anos de experiência no jornalismo esportivo, atuando em televisão, rádio e imprensa escrita. Trabalhou na TV Cultura, apresentando programas voltados ao público jovem e esportivo, e teve passagens marcantes pelo SporTV, SBT e Canal Premiere, além de colaborar com jornais como o Lance! . No rádio, destacou-se por transmitir análises complexas de maneira clara e acessível, aproximando o público do conhecimento técnico e estratégico do esporte. Reconhecido por sua clareza, didática e credibilidade, Trajano complementa a análise crítica de Kfouri, formando uma dupla sinérgica que combina provocação, conhecimento e empatia com o público.

Lúcio de Castro

Lúcio de Castro é jornalista investigativo com ampla experiência em apuração crítica de temas esportivos, sociais e políticos relacionados ao esporte. Atuou no Globo Esporte, O Estado de S. Paulo e em plataformas digitais especializadas, além de participar de programas de TV e rádio voltados à análise investigativa. Sua atuação se caracteriza pelo rigor na checagem de informações e pela capacidade de contextualizar o esporte dentro de temas mais amplos da sociedade, trazendo profundidade às discussões. Reconhecido por seu olhar investigativo, Lúcio reforça o caráter educativo e reflexivo do programa, garantindo que o público compreenda o impacto social, político e cultural do esporte.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone . O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

Serviço

Trio de Ataque – novo programa da TV Brasil e Rádio Nacional .
Estreia dia 26/1, às 18h na TV Brasil e YouTube do canal, e às 20h na Rádio Nacional .

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
X – https://x.com/TVBrasil
Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br
Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr
Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv
YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr
Threads: https://www.threads.com/@radionacionalbr
Streaming: https://aovivo.ebc.com.br/embed-audio.html?emissora=radio-nacional-do-rio-de-janeiro

WhatsApp Nacional

- Rádio Nacional FM: (61) 99989-1201
- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536
- Rádio Nacional da Amazônia: (61) 99674-1568
- Rádio Nacional do Rio de Janeiro: (21) 97119-9966

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz
São Paulo: FM 87,1 MHz
Recife: FM 87,1 MHz
São Luís: FM 93,7 MHz
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
Alto Solimões: FM 96,1 MHz
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Crédito: Divulgação/Pearson
Esportes Há 7 horas

Wizard by Pearson patrocina edição 2026 da Copinha

Iniciativa reforça posicionamento institucional com o desenvolvimento humano e formação desde a base
Esportes Há 9 horas

Polícia faz operação contra venda de ingressos ilegais no Morumbis

Clube teve presidente afastado na última semana

 © Arte/Agência Brasil
Esportes Há 10 horas

TV Brasil transmite jogo entre Tirol e Ceará pelo Campeonato Cearense

Partida será realizada nesta quarta-feira às 21h20

 © Reprodução Instagram/handballsca
Esportes Há 23 horas

Handebol: Brasil bate Uruguai e segue invicto no Sul-Centro Americano

Seleção masculina volta a competir às 15h30 de quarta contra o Chile

 Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA
Copa São Paulo Há 1 dia

O Grêmio está classificado para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 e segue firme na busca pelo título inédito.

A campanha de 2026 é considerada uma das melhores da história gremista no torneio

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
26° Sensação
2.78 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Saúde Há 15 minutos

Saúde Estadual abre 35 vagas em programas de residência na área da saúde
Entretenimento Há 28 minutos

Grupo Maya realiza 2ª edição do Vozes da Lapa neste sábado
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova projeto que prioriza tratamento dentário para mulheres vítimas de violência
Saúde Há 49 minutos

Retinopatia diabética em gestantes exige atenção redobrada
Entretenimento Há 1 hora

Tecnologia e personalização orientam tendências no fitness

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -1,06%
Euro
R$ 6,22 -1,39%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 507,515,10 +0,54%
Ibovespa
171,969,02 pts 3.42%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias