Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Wizard by Pearson patrocina edição 2026 da Copinha

Iniciativa reforça posicionamento institucional com o desenvolvimento humano e formação desde a base

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/01/2026 às 11h28
Wizard by Pearson patrocina edição 2026 da Copinha
Crédito: Divulgação/Pearson

A Wizard by Pearson anuncia que passa a ser patrocinadora da Taça São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida por Copinha. A competição esportiva, que já está em sua 56ª edição, é conhecida como uma das mais tradicionais e relevantes do país, por revelar talentos e marcar gerações. O torneio reúne 128 clubes, distribuídos em 32 sedes localizadas em 30 cidades.

A iniciativa reforça o posicionamento institucional da Wizard by Pearson com educação, desenvolvimento humano e formação desde a base. A Copinha, historicamente, é o primeiro grande palco de jovens atletas, que também são estudantes, e vivem um período decisivo de aprendizado, disciplina e construção de caminhos para o futuro. São esses valores que a Wizard busca ao associar sua marca ao torneio.

Para Fernando Lugó, Diretor de Marketing da Wizard by Pearson, o patrocínio representa uma convergência natural entre dois universos que transformam vidas. "A Copinha simboliza o início de trajetórias e a chance de jovens talentos mostrarem seu potencial. Para a Wizard, educação e esporte caminham juntos porque compartilham valores como disciplina, aprendizado contínuo, esforço coletivo e visão de futuro. Estar presente nesse momento é reafirmar nosso compromisso com a formação integral dos jovens", afirma.

A Wizard by Pearson também mantém patrocínios em outros segmentos do esporte brasileiro, como os firmados com os clubes de futebol Botafogo, no Rio de Janeiro e Esporte Clube Bahia, na Bahia, além do Kings League Brasil e o Comitê Olímpico Brasileiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

Polícia faz operação contra venda de ingressos ilegais no Morumbis

Clube teve presidente afastado na última semana

 © Arte/Agência Brasil
Esportes Há 5 horas

TV Brasil transmite jogo entre Tirol e Ceará pelo Campeonato Cearense

Partida será realizada nesta quarta-feira às 21h20

 © Reprodução Instagram/handballsca
Esportes Há 18 horas

Handebol: Brasil bate Uruguai e segue invicto no Sul-Centro Americano

Seleção masculina volta a competir às 15h30 de quarta contra o Chile

 Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA
Copa São Paulo Há 23 horas

O Grêmio está classificado para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 e segue firme na busca pelo título inédito.

A campanha de 2026 é considerada uma das melhores da história gremista no torneio
Esportes Há 23 horas

Fora de ritmo, João Fonseca cai na estreia do Aberto da Austrália

Carioca foi eliminado por norte-americano Spizzirri por 3 sets a 1

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
29° Sensação
1.21 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Senado Federal Há 36 minutos

Senado analisa indicações para STF, CVM e outros órgãos
Economia Há 36 minutos

População poderá influenciar na elaboração do Orçamento da União
Câmara Há 36 minutos

Projeto regulamenta concessão de empréstimos a quem recebe o Benefício de Prestação Continuada
Justiça Há 36 minutos

Psol aciona STF contra “gratificação faroeste” a policiais que matam
Política Há 2 horas

Fim da escala 6x1 deve aumentar produtividade, diz Boulos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,93%
Euro
R$ 6,23 -1,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 505,475,14 +0,01%
Ibovespa
169,988,60 pts 2.23%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias