Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia faz operação contra venda de ingressos ilegais no Morumbis

Clube teve presidente afastado na última semana

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/01/2026 às 09h53

A Polícia Civil faz na manhã desta quarta-feira (21) uma operação para combater a venda ilegal de camarotes no Morumbis, estádio do São Paulo.

Por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra a Administração (DPPC), as autoridades cumprem quatro mandados de busca e apreensão.

O São Paulo teve seu presidente, Julio Casares, afastado na semana passada acusado de irregularidades na condução do clube. O clube também faz uma investigação interna para determinar as possíveis irregularidades.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arte/Agência Brasil
Esportes Há 3 horas

TV Brasil transmite jogo entre Tirol e Ceará pelo Campeonato Cearense

Partida será realizada nesta quarta-feira às 21h20

 © Reprodução Instagram/handballsca
Esportes Há 15 horas

Handebol: Brasil bate Uruguai e segue invicto no Sul-Centro Americano

Seleção masculina volta a competir às 15h30 de quarta contra o Chile

 Foto: Angelo Pieretti / Grêmio FBPA
Copa São Paulo Há 20 horas

O Grêmio está classificado para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 e segue firme na busca pelo título inédito.

A campanha de 2026 é considerada uma das melhores da história gremista no torneio
Esportes Há 21 horas

Fora de ritmo, João Fonseca cai na estreia do Aberto da Austrália

Carioca foi eliminado por norte-americano Spizzirri por 3 sets a 1

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Esportes Há 2 dias

Começam nesta segunda inscrições para programa Bolsa Atleta 2026

Valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 30°
23° Sensação
2.42 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 2 minutos

Comissão aprova previsão de IPTU menor para imóveis que façam reúso de água
Senado Federal Há 2 minutos

CTFC pode votar mudanças na cobrança de diárias de hotel
Economia Há 16 minutos

Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Will Bank
Violência Doméstica Há 18 minutos

Mulher natural de Braga é assassinada a tiros dentro de casa em Muitos Capões
Entretenimento Há 32 minutos

Início do ano aumenta interesse pela Filosofia como desenvolvimento humano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,45%
Euro
R$ 6,28 -0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 503,291,21 -0,91%
Ibovespa
167,632,70 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias