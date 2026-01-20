Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova programa para treinar prefeitos e servidores sobre lei de antenas

Proposta segue em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
20/01/2026 às 18h38
Comissão aprova programa para treinar prefeitos e servidores sobre lei de antenas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro, proposta que cria um programa nacional para treinar prefeitos, servidores e técnicos nos municípios sobre a instalação de antenas de telefonia e internet. O objetivo é evitar que regras municipais desatualizadas ou incompatíveis com a Lei Geral das Antenas atrasem a expansão da internet no país, especialmente a tecnologia 5G.

Pela proposta, o Programa Nacional de Capacitação para Regulamentação Municipal de Instalação de Antenas (PNCRMI) será executado por meio de parcerias entre o governo federal, estados, municípios, empresas do setor, instituições de ensino e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A comissão aprovou a versão do relator , deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), ao Projeto de Lei 4887/24, do deputado Amom Mandel (Cidadania-AM). O substitutivo deixa claro que cabe à Anatel definir os conteúdos dos cursos, elaborar o material didático e manter a plataforma digital de consulta e interação, com informações sobre legislação, jurisprudência, normativas técnicas e boas práticas. Na versão original, essas atribuições não estavam detalhadas de forma tão específica.

Ribeiro ressalta que muitos municípios têm dificuldade em expandir o sinal de internet porque os gestores locais não sabem como adaptar as leis municipais às normas federais vigentes. “O projeto enfrenta de modo direto um dos principais gargalos da expansão da infraestrutura de telecomunicações no país: a ausência de preparo técnico nas administrações locais”, disse.

O novo texto também reforça a colaboração entre a agência e as empresas para garantir que o treinamento esteja alinhado com as necessidades reais do setor e tecnologias mais recentes.

Por fim, o relator incluiu dispositivo que permite à União, aos estados e aos municípios destinarem recursos orçamentários próprios para o programa, além do uso de recursos já existentes na Anatel.

Próximas etapas
 A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regras para produção e venda de produtos kosher no Brasil

Alimentos devem seguir preceitos judaicos no preparo e na manipulação. Projeto está em análise na Câmara

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova projeto que proíbe privatização de praias e cobrança de pedágio em orlas

Proposta segue em análise da Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova tarifa social de energia para áreas comuns de prédios populares

Projeto de lei está em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Projeto suspende uso de recursos da Petrobras para formação técnica com enfoque social

A Câmara dos Deputados está discutindo o assunto
Câmara Há 5 horas

Nota técnica divulgada por consultorias do Congresso diverge de parte dos vetos ao Orçamento

A análise dos consultores oferece subsídios técnicos para deputados e senadores avaliarem os vetos presidenciais

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
20° Sensação
1.7 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Economia Há 9 minutos

Bolsa bate recorde e fecha acima dos 166 mil pontos pela primeira vez
Economia Há 9 minutos

Petrobras assina contrato bilionário para fabricar navios no RS
Economia Há 47 minutos

China encerra embargo e libera frango do RS após surto sanitário
Esportes Há 47 minutos

Handebol: Brasil bate Uruguai e segue invicto no Sul-Centro Americano
Saúde Há 47 minutos

Genérico do Dexilant, usado contra refluxo, recebe registro da Anvisa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,27%
Euro
R$ 6,31 +1,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 502,592,87 -5,28%
Ibovespa
166,276,90 pts 0.87%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias