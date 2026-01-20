Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prefeitura de São Paulo promove mutirão com 2,5 mil empregos

Contrata SP oferece vagas com salários que vão até R$ 7.581

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/01/2026 às 18h38
Prefeitura de São Paulo promove mutirão com 2,5 mil empregos
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Um mutirão na capital paulista vai promover, nesta quarta-feira (21), 2,5 mil vagas de empregos para diversas áreas do comércio, serviços e construção civil. As inscrições para o Contrata SP, que celebrará antecipadamente o aniversário da cidade de São Paulo (25 de janeiro), devem ser feitas ainda hoje (20) no Portal Cate .

Segundo a prefeitura de São Paulo, os salários variam de R$ 850, para estagiários, a R$ 7.581, para operador de guindaste.

Quem passar pelo Contrata SP, no Cate Central, também vai poder consultar vagas disponíveis no Cate. Entre elas se encontram vagas para atendentes de lanchonetes, mercados e lojas.

Para operadores de telemarketing serão oferecidas mais de 100 oportunidades e a exigência é estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Não é exigida experiência na área.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Já para instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações serão oferecidas 20 vagas, com salário de R$ 1.631. Não é necessária experiência, mas é preciso ter ensino fundamental e disponibilidade para trabalhar aos sábados.

Para participar do evento e concorrer a uma vaga é preciso fazer a inscrição no site do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) e comparecer no Cate Central, na Avenida Rio Branco, 252, com RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital). A unidade funciona das 09h às 16h.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 14 minutos

Bolsa bate recorde e fecha acima dos 166 mil pontos pela primeira vez

Dólar sobe para R$ 5,38 em meio a tensões entre EUA e Europa
Economia Há 14 minutos

Petrobras assina contrato bilionário para fabricar navios no RS

Investimentos de R$ 2,8 bi também contemplam estaleiros no AM e SC

 © Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 52 minutos

China encerra embargo e libera frango do RS após surto sanitário

Suspensão durava desde 2024 e afetou exportações do estado
Economia Há 2 horas

Anfavea: produção veicular com kits importados ameaça 69 mil empregos

Estudo também prevê impacto para fabricantes de autopeças e exportação

 Pexels
Economia Há 3 horas

Mudanças climáticas representam um desafio para atividade humana

O fenômeno global refere-se ao aumento da temperatura média da superfície do planeta.

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
20° Sensação
1.7 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Economia Há 9 minutos

Bolsa bate recorde e fecha acima dos 166 mil pontos pela primeira vez
Economia Há 9 minutos

Petrobras assina contrato bilionário para fabricar navios no RS
Economia Há 47 minutos

China encerra embargo e libera frango do RS após surto sanitário
Esportes Há 47 minutos

Handebol: Brasil bate Uruguai e segue invicto no Sul-Centro Americano
Saúde Há 47 minutos

Genérico do Dexilant, usado contra refluxo, recebe registro da Anvisa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,27%
Euro
R$ 6,31 +1,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 502,592,87 -5,28%
Ibovespa
166,276,90 pts 0.87%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias