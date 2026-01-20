Ilhéus se consolida como destino que une praias, cultura e turismo

Ilhéus, no litoral sul da Bahia, tem consolidado sua posição no mapa turístico nacional como um destino que integra harmoniosamente praias naturais, cultura histórica e experiências turísticas variadas. A cidade, famosa por suas ligações com a cultura do cacau e imortalizada na literatura de Jorge Amado, é cada vez mais procurada por visitantes que buscam mais do que sol e mar: querem vivenciar a identidade local em toda sua profundidade.

O fortalecimento do turismo na Bahia, incluindo destinos como Ilhéus, aparece com destaque em pesquisas e projeções oficiais. Segundo relatório divulgado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, a alta temporada 2025/2026 tem perspectiva de receber mais de 10 milhões de turistas em todo o estado, superando recordes anteriores e refletindo a atratividade crescente da região como um polo turístico completo. A projeção considera a ampliação da malha aérea e a diversificação de experiências disponíveis aos visitantes.

Esse movimento se reflete diretamente no interesse pelos passeios em Ilhéus, que vão além das praias mais famosas. Roteiros guiados permitem explorar fazendas históricas de cacau, conhecer o centro cultural da cidade, visitar pontos menos conhecidos e mergulhar na rica mistura de tradições que formam a identidade local.

Para Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, empresa especializada em experiências turísticas na região, esse crescimento não surpreende. "Ilhéus tem um potencial turístico enorme justamente porque suas experiências são agregadas: você encontra praias exuberantes, história viva e cultura local em um único destino. Nossos passeios dão ao visitante a chance de sentir a cidade de verdade, com o olhar de quem vive aqui", afirma.

Com esse cenário, Ilhéus passa a ocupar uma posição de maior relevância no contexto turístico regional, deixando de ser vista apenas como um ponto de passagem e sendo considerada um destino que reúne praias, patrimônio histórico e atividades turísticas de forma integrada, com reconhecimento crescente dentro do circuito turístico da Bahia e do país.

