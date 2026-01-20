Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ilhéus se consolida como destino que une praias, cultura e turismo

Crescimento do turismo no estado da Bahia e valorização de experiências culturais e naturais contribuem para o fortalecimento do destino no cenário...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/01/2026 às 17h17
Ilhéus se consolida como destino que une praias, cultura e turismo
Fonte: Ilhéus Passeios

Ilhéus, no litoral sul da Bahia, tem consolidado sua posição no mapa turístico nacional como um destino que integra harmoniosamente praias naturais, cultura histórica e experiências turísticas variadas. A cidade, famosa por suas ligações com a cultura do cacau e imortalizada na literatura de Jorge Amado, é cada vez mais procurada por visitantes que buscam mais do que sol e mar: querem vivenciar a identidade local em toda sua profundidade.

O fortalecimento do turismo na Bahia, incluindo destinos como Ilhéus, aparece com destaque em pesquisas e projeções oficiais. Segundo relatório divulgado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, a alta temporada 2025/2026 tem perspectiva de receber mais de 10 milhões de turistas em todo o estado, superando recordes anteriores e refletindo a atratividade crescente da região como um polo turístico completo. A projeção considera a ampliação da malha aérea e a diversificação de experiências disponíveis aos visitantes.

Esse movimento se reflete diretamente no interesse pelos passeios em Ilhéus, que vão além das praias mais famosas. Roteiros guiados permitem explorar fazendas históricas de cacau, conhecer o centro cultural da cidade, visitar pontos menos conhecidos e mergulhar na rica mistura de tradições que formam a identidade local.

Para Luis Fernando, CEO da Ilhéus Passeios, empresa especializada em experiências turísticas na região, esse crescimento não surpreende. "Ilhéus tem um potencial turístico enorme justamente porque suas experiências são agregadas: você encontra praias exuberantes, história viva e cultura local em um único destino. Nossos passeios dão ao visitante a chance de sentir a cidade de verdade, com o olhar de quem vive aqui", afirma.

Com esse cenário, Ilhéus passa a ocupar uma posição de maior relevância no contexto turístico regional, deixando de ser vista apenas como um ponto de passagem e sendo considerada um destino que reúne praias, patrimônio histórico e atividades turísticas de forma integrada, com reconhecimento crescente dentro do circuito turístico da Bahia e do país.

Para saber mais, basta acessar: www.ilheuspasseios.com.br

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/ Estrela Lojas
Economia Há 3 horas

Estrela Lojas integra o Programa Auxílio Uniforme Escolar da Prefeitura de SP

Rede é credenciada para a venda e entrega dos uniformes da Rede Municipal de Ensino, com atendimento físico e digital

Economia Há 3 horas

O que se sabe sobre venda do TikTok para Oracle, nos EUA

Operação expõe receio com dados na quarta maior rede social do país

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Acordo Mercosul-UE beneficiará agricultura familiar, diz ministro

Paulo Teixeira vê grandes possibilidades para produtores de café

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Cesta básica cai em todas as capitais do país no 2º semestre de 2025

Dados foram divulgados nesta terça-feira (20) pelo Dieese
Economia Há 10 horas

Perpétuos de Criptomoedas Ganham Impulso com Traders Definindo o Cenário para 2026

Axi expande acesso a futuros perpétuos de criptomoedas liquidados em fiduciário

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.01 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

InfinitePay lança agendamentos e otimiza gestão de serviços
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova projeto que proíbe privatização de praias e cobrança de pedágio em orlas
Tecnologia Há 34 minutos

ABB avança projeto com Vulcan Energy, que mira produzir lítio na Alemanha
Justiça Há 48 minutos

MP denuncia prefeito de Turilândia e mais 9 por desvio de verbas
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova tarifa social de energia para áreas comuns de prédios populares

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,19%
Euro
R$ 6,30 +1,17%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 510,271,62 -3,76%
Ibovespa
165,942,06 pts 0.66%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias