O Grêmio está classificado para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 e segue firme na busca pelo título inédito.

A vaga no Top 4 foi garantida após a vitória convincente por 3 a 0 sobre o Ceará, no último domingo (18), em Jaú.

Com uma campanha sólida, o Tricolor Gaúcho chega invicto à reta decisiva da principal competição de base do país.

Até o momento, são seis vitórias e um empate, com ataque eficiente e defesa segura. O desempenho credencia o Grêmio como um dos grandes favoritos ao título da Copinha.

A semifinal será disputada nesta quarta-feira, 21 de janeiro. O adversário do Tricolor será o Cruzeiro. A partida está marcada para as 21:30 em Taubaté. Independentemente do rival, o Grêmio chega fortalecido e com moral elevada.

A outra semifinal será disputada no Estádio Morumbis, na quinta feira dia 22 de janeiro e o São Paulo enfrenta a surpresa da copinha o Ibrachina do Bairro da Mooca na capital paulista.

A equipe comandada por Fernando Garcia vem mostrando maturidade tática e intensidade. Caso avance, o Tricolor disputará a grande final no dia 25 de janeiro. A decisão está marcada para o Pacaembu, palco tradicional da Copinha.

O clube já foi vice-campeão em duas oportunidades e tenta agora o título inédito.

A campanha de 2026 é considerada uma das melhores da história gremista no torneio. Faltam apenas dois jogos para a conquista tão sonhada. O Grêmio segue vivo, forte e determinado na luta pela taça da Copa São Paulo.