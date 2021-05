Daer reforça a segurança viária na ERS-734, no sul do Estado

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), está reforçando a segurança viária na ERS-734, no sul do Estado. Desde o dia 14, ocorre a recolocação de placas vandalizadas no trecho entre a praia do Cassino e o entroncamento com a BRS-392.

“Além de substituirmos a sinalização fundamental para orientar o tráfego dos usuários, estamos repondo os marcos quilométricos, que são uma importante referência de localização tanto para os comerciantes e moradores quanto para os viajantes e turistas”, destaca o diretor de Operação Rodoviária do Departamento, Sandro Wagner dos Santos.

Executado pela 7ª Superintendência Regional do Daer de Pelotas, o trabalho resultará na implantação de 54 placas no trecho, sendo 32 regulamentares e 22 marcos quilométricos. Previsto para encerrar neste mês, o serviço conta com investimento de R$ 24 mil, oriundo do Tesouro do Estado.