Terça, 20 de Janeiro de 2026
Perpétuos de Criptomoedas Ganham Impulso com Traders Definindo o Cenário para 2026

Axi expande acesso a futuros perpétuos de criptomoedas liquidados em fiduciário

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/01/2026 às 07h17

SYDNEY, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Os futuros perpétuos de criptomoedas estão emergindo como um dos instrumentos de negociação definidores do início de 2026, com os traders continuando a favorecer produtos flexíveis e de alta liquidez em meio à evolução das condições do mercado de ativos digitais.

A atividade de negociação no início do ano indica que os futuros perpétuos de criptomoedas, ou "perps", permanecem entre os derivativos de criptomoedas mais negociados em todo o mundo. A demanda continua a ser impulsionada pelos traders de varejo e profissionais que buscam exposição a ativos digitais sem datas de vencimento fixas, juntamente com liquidez profunda e acesso ao mercado 24 horas do dia, 7 dias da semana.

Os futuros perpétuos agora representam uma parcela significativa do volume geral de derivativos de criptomoedas, reforçando sua posição de instrumento central de negociação. Por outro lado, os traders estão colocando maior ênfase em plataformas que oferecem preços transparentes, execução robusta e acesso a várias classes de ativos em ambientes de negociação estruturados.

Neste contexto, a Axi relata um aumento no engajamento na sua oferta de futuros perpétuos de criptomoedas, com os traders integrando cada vez mais a exposição às criptomoedas ao lado de forex, índices, commodities e ações.

Ao contrário de muitos locais que negociam somente em criptomoedas, a Axi fornece acesso a futuros perpétuos de criptomoedas liquidados em fiduciário dentro de um ambiente de negociação regulamentado, eliminando a necessidade de conversão de stablecoins e permitindo um gerenciamento de contas mais claro e uma exposição cruzada de mercado a partir de uma única plataforma.

"O início de 2026 confirma o que vem acontecendo há algum tempo — os cripto perps se tornaram um instrumento central para os traders ativos", disse Stuart Cooke, Dirigente de Novos Negócios da Axi. "Estamos vendo traders de FX estabelecidos atraídos por perps pela sua transparência e liquidez, enquanto traders nativos de criptomoedas explorando cada vez mais os mercados tradicionais devido à moderação da volatilidade."

"Com os traders em busca de escolha, flexibilidade e conveniência, a integração de criptomoedas em um ecossistema mais amplo de múltiplos ativos permite uma abordagem de negociação mais diversificada e estruturada", acrescentou Cooke.

Com os mercados de criptomoedas continuando a amadurecer e os derivativos continuando a dominar, o acesso a liquidez profunda, diversidade de produtos e estruturas de negociação confiáveis devem continuar sendo uma consideração fundamental para os traders em 2026.

Sobre a Axi

A Axi é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece acesso aos mercados de forex, commodities, índices, ações e de criptomoedas, por meio de derivativos regulamentados e instrumentos adjacentes à vista. Sua oferta ampliada de perpétuos de cripto em expansão foi criada para atender à demanda dos traders profissionais e de varejo que buscam opções de negociações regulamentadas, flexíveis e acessíveis em todo o mundo.

Para mais informações, contacte [email protected]

Para mais informações sobre a oferta de criptomoedas da Axi, visite https://www.axi.com/int/trade/cfds/cryptocurrencies

Promovido pela AxiTrader LLC. Os criptoativos são produtos complexos e voláteis. Os preços podem flutuar rapidamente e podem resultar em perdas significativas. A negociação de criptomoedas não é regulamentada em todas as jurisdições e pode não ser adequada para todos os investidores.

