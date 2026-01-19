Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Número de passageiros em aeroportos teve aumento de 9,4% em 2025

Quase 130 milhões de pessoas passaram pelos terminais brasileiros

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/01/2026 às 21h27
Número de passageiros em aeroportos teve aumento de 9,4% em 2025
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Os aeroportos brasileiros transportaram quase 130 milhões de passageiros em 2025, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (19) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). É a primeira vez que o setor bate a marca de 120 milhões de passageiros transportados em um ano.

No ano passado, foram transportados 129,6 milhões de passageiros, sendo 101,2 milhões somente no mercado doméstico. O total representa também um aumento de 9,4% em relação aos números de 2024.

No setor internacional, foram 28,4 milhões de passageiros. O número representa uma alta de 13,4% em relação a 2024, que detinha o recorde anterior de movimentação internacional, com 25 milhões de passageiros.

Segundo a Anac, a demanda e oferta também apresentaram crescimento no ano passado. A demanda somada dos mercados doméstico e internacional cresceu 11,3%, enquanto a oferta cresceu 10,2%.

Em relação a demanda e oferta domésticas, o crescimento foi de 10,6% e 8,5%, respectivamente, enquanto a demanda e oferta internacionais registraram alta de 11,7% e 11,3%, respectivamente.

Dezembro

Em dezembro, foram movimentados 9,1 milhões de passageiros no segmento doméstico, resultado 9,2% acima do registrado em dezembro de 2024.

Já no segmento internacional, foram transportados 2,6 milhões de passageiros, um crescimento de 10,7% em relação a dezembro de 2024. A demanda e oferta domésticas cresceram 10,6% e 8,4%, enquanto demanda e oferta internacionais cresceram 9,7% e 7,9%.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 40 minutos

Exportação de café do Brasil cai em 2025, mas bate recorde em receita

Dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé)
Economia Há 2 horas

Novas embarcações da Petrobras triplicarão capacidade de transporte

Empresa quer reduzir dependência de afretamentos para maior eficiência

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Pix volta a operar normalmente após instabilidade durante a tarde

Falha gerou milhares de reclamações e afetou pagamentos em todo o país

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Haddad propõe que Banco Central fiscalize fundos de investimentos

Atualmente, atribuição é da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Economia Há 5 horas

Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês

Juros reduzem ritmo do setor e afetam mercado de trabalho, aponta CNI

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
18° Sensação
3.16 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Terça
25° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
31° 16°
Sexta
32° 16°
Sábado
33° 16°
Últimas notícias
Economia Há 37 minutos

Exportação de café do Brasil cai em 2025, mas bate recorde em receita
Educação Há 37 minutos

Enamed: Veja medidas aplicadas a cursos de medicina com avaliação ruim
Educação Há 1 hora

Decreto permite que faculdades comunitárias recebam recursos públicos
Economia Há 2 horas

Novas embarcações da Petrobras triplicarão capacidade de transporte
Saúde Há 2 horas

Saúde em Obras: Hospital Regional de São José entrega setor de Reanimação da Emergência revitalizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,00%
Euro
R$ 6,23 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,550,21 -0,50%
Ibovespa
164,849,27 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias