Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova isenção de encargo do setor elétrico para usinas nucleares

Proposta segue em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/01/2026 às 18h33
Comissão aprova isenção de encargo do setor elétrico para usinas nucleares
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro, proposta que dispensa as usinas nucleares de pagar a quota da Reserva Global de Reversão (RGR) – encargo cobrado mensalmente de geradores, transmissores e distribuidores de energia elétrica.

Criada em 1957, a RGR tinha como função indenizar as concessionárias por investimentos não amortizados ao fim dos contratos, mas ganhou novas atribuições ao longo do tempo, como financiar investimentos e programas de universalização do acesso à energia, a exemplo do Luz para Todos.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Max Lemos (PDT-RJ), para o Projeto de Lei 3713/23 , do deputado Julio Lopes (PP-RJ). Lemos propôs o novo texto para fazer um ajuste no projeto, considerando que as usinas nucleares operam em regime de exploração pela União e não em regime de concessão.

Max Lemos concordou com o argumento do autor de que o encargo afeta o caixa da Eletronuclear, estatal que administra as usinas de Angra I e II, e destacou ainda que, conceitualmente, o objetivo principal da RGR não se aplica às usinas nucleares.

Na justificativa que acompanha o projeto, o autor cita que o desembolso correspondente à quota da Eletronuclear entre 2021 e 2022 foi de R$ 95 milhões. “O peso do encargo é incompatível com as condições desejáveis ao florescimento da energia nuclear no Brasil”, disse Lopes.

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova prazo de até 120 dias para banco formalizar contratos do Minha Casa, Minha Vida

Proposta segue em análise na Câmara

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova projeto que inclui turismo como foco orçamentário de política do idoso

Proposta segue em análise na Câmara

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova fornecimento de remédios para pessoas com autismo no SUS

Distribuição deverá atender protocolos do Ministério da Saúde. Projeto ainda está em análise na Câmara dos Deputados

 Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão do Esporte aprova inclusão de rodeios e turfe em apostas online

Texto também proíbe apostas em eventos que não garantam o bem-estar animal; a Câmara dos Deputados continua discutindo o assunto

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Comissão aprova oferta de diálise peritoneal no SUS para pacientes renais crônicos

Proposta segue em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
18° Sensação
3.16 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Terça
25° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
31° 16°
Sexta
32° 16°
Sábado
33° 16°
Últimas notícias
Economia Há 37 minutos

Exportação de café do Brasil cai em 2025, mas bate recorde em receita
Educação Há 37 minutos

Enamed: Veja medidas aplicadas a cursos de medicina com avaliação ruim
Educação Há 1 hora

Decreto permite que faculdades comunitárias recebam recursos públicos
Economia Há 2 horas

Novas embarcações da Petrobras triplicarão capacidade de transporte
Saúde Há 2 horas

Saúde em Obras: Hospital Regional de São José entrega setor de Reanimação da Emergência revitalizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,00%
Euro
R$ 6,23 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,550,21 -0,50%
Ibovespa
164,849,27 pts 0.03%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias