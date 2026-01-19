Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês

Juros reduzem ritmo do setor e afetam mercado de trabalho, aponta CNI

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/01/2026 às 16h28

O faturamento real da indústria de transformação voltou a crescer em novembro de 2025, mas o mercado de trabalho do setor segue em desaceleração. Dados dos Indicadores Industriais, divulgados nesta segunda-feira (19) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostram que o emprego industrial caiu pelo terceiro mês consecutivo, mesmo com a recuperação pontual da atividade .

Segundo a CNI, a perda de ritmo do emprego se intensificou a partir de setembro, refletindo os efeitos do aperto monetário e do enfraquecimento gradual da atividade industrial ao longo do segundo semestre.

Principais números da indústria em novembro:

  • Faturamento real: alta de 1,2% em relação a outubro;
  • Emprego industrial: queda de 0,2%, terceira retração consecutiva;
  • Emprego desde setembro: recuo acumulado de 0,6%;
  • Emprego no ano: alta de 1,7% entre janeiro e novembro de 2025.

De acordo com Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI, o emprego reagiu à melhora da atividade iniciada em 2023 e que teve seu auge em 2024, mas começou a perder força com o aumento da taxa Selic, iniciado ainda no ano passado.

“Somente após meses de resultados mais fracos da atividade industrial, o emprego passou a ser afetado”, explica Azevedo, ressaltando que demissões e recontratações são custosas para a indústria, que depende de mão de obra qualificada.

Mercado de trabalho: alívio pontual, ano negativo

Outros indicadores ligados ao mercado de trabalho tiveram melhora em novembro, após uma sequência de resultados negativos, mas seguem acumulando perdas no ano.

Massa salarial real:

  • Alta de 1,5% em novembro, após quatro quedas seguidas;
  • Queda de 2,3% no acumulado do ano.

Rendimento médio real:

  • Aumento de 1,6% no mês;
  • Recuo de 4% de janeiro a novembro.

Perda de fôlego

Apesar do crescimento do faturamento em novembro, a atividade industrial segue mostrando sinais de desaceleração no acumulado do ano.

Faturamento acumulado em 2025 :

  • Alta de apenas 0,3%

Horas trabalhadas na produção:

  • Queda de 0,7% em novembro;
  • Alta de 0,9% no acumulado do ano.

Utilização da Capacidade Instalada (UCI):

  • Recuo de 0,6 ponto percentual em novembro, para 77,5%;
  • 2,4 pontos percentuais abaixo do nível de novembro de 2024.

Segundo a CNI, a redução gradual do crescimento do faturamento ao longo de 2025 reforça a expectativa de perda de ritmo da indústria, especialmente na segunda metade do ano, em um ambiente marcado por juros elevados e menor dinamismo da demanda.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 50 minutos

Feriado de São Sebastião incrementa turismo no interior do estado

Ocupação média da rede hoteleira no momento é 79,81%.
Economia Há 1 hora

FMI reduz para 1,6% previsão de crescimento do Brasil em 2026

Órgão cita juros altos como motivo para desaceleração

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Fundo Garantidor começa a ressarcir clientes do Master

Cerca de 570 mil pessoas já pediram a restituição

 MGL Leilões
Economia Há 6 horas

Banco do Brasil realiza leilão online de 82 imóveis

Um leilão imobiliário online reunirá 82 imóveis residenciais em diferentes regiões do país, com propriedades localizadas em capitais e áreas metrop...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 6 horas

Mercado financeiro reduz para 4,02% projeção de inflação para 2026

Demais índices apresentam estabilidade

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
4.64 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Terça
25° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
31° 16°
Sexta
32° 16°
Sábado
33° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 1 minuto

Ministério aperfeiçoa monitoramento de saúde de crianças indígenas
Câmara Há 27 minutos

Comissão do Esporte aprova inclusão de rodeios e turfe em apostas online
Economia Há 42 minutos

Faturamento da indústria sobe, mas emprego cai pelo terceiro mês
Economia Há 42 minutos

Feriado de São Sebastião incrementa turismo no interior do estado
Justiça Há 1 hora

Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,641,52 -2,45%
Ibovespa
164,733,70 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias