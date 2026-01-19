Comissão aprova criação de programa no SUS para proteger saúde cerebral de bebês

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou, em dezembro, projeto de lei que cria o Programa de Proteção Cerebral para Prevenção de Sequelas Neurológicas em Bebês no Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa, que ficará a cargo do Ministério da Saúde, tem os seguintes objetivos:

preparar as UTIs neonatais neurológicas para prevenir danos neurológicos permanentes;

monitorar a saúde cerebral de recém-nascidos, por meio de eletroencefalograma e sensores de infravermelho para detectar precocemente disfunções cerebrais e fornecer orientações às equipes de saúde locais;

capacitar profissionais em cuidados neurocríticos neonatais; e

reduzir a mortalidade infantil.

O programa contemplará hospitais que cumprirem pelo menos uma dessas condições:

possuírem no mínimo dez leitos de UTI neonatal;

nos quais nascerem no mínimo 1000 nascidos vivos ao ano; e

possuírem no mínimo cinco leitos de UTI cardiológica neonatal.

Parecer da relatora

Os parlamentares acolheram o parecer da relatora , deputada Silvia Cristina (PP-RO), pela aprovação do Projeto de Lei 4727/24 , do deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), com duas alterações.

Uma das mudanças foi reduzir de 1.500 para 1.000 nascidos vivos o número mínimo exigido para o hospital fazer parte do programa.

Hospitais que não atendam aos critérios ainda poderão participar do programa desde que haja concordância do Ministério da Saúde e das secretarias estadual e municipal, para garantir flexibilidade regional, equidade e proporcionalidade.

A outra alteração feita pela relatora foi estabelecer que a adesão ao programa será feita por cadastro voluntário junto ao ministério. O hospital que se cadastrar terá de cumprir protocolos técnicos e diretrizes clínicas de cuidados neonatais pré-definidos.

Segundo Silvia Cristina, a proposta aprovada tem o mérito de evitar o agravamento do quadro de crianças nascidas com sequelas neurológicas.

"A prevenção desses agravos não apenas salva vidas e garante desenvolvimento saudável, como também representa economia de recursos públicos e alívio à sobrecarga das famílias", disse.

Financiamento

O novo programa será financiado por dotações orçamentárias específicas de União, estados e municípios, por convênios e parcerias e por recursos extraordinários.

Telemedicina

Pela proposta, os hospitais municipais poderão usar um sistema de monitoramento remoto que permita a avaliação e a identificação de crianças que necessitem de acompanhamento permanente, podendo celebrar parceira com instituições privadas que atuem na área.

Inspiração

O projeto tem inspiração em iniciativas como o programa PBSF ( Protecting Brains & Saving Futures ), feito pela empresa brasileira de mesmo nome, que, desde 2016, já monitorou mais de 15 mil recém-nascidos em situação crítica.

Essa rede, integrada a mais de 50 hospitais, representa a maior base de dados de monitoramento cerebral neonatal do mundo, com mais de 800 mil horas de monitoramento, e tem demonstrado resultados concretos na prevenção de sequelas neurológicas e na redução da mortalidade neonatal.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.