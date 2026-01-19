Segunda, 19 de Janeiro de 2026
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Começam nesta segunda inscrições para programa Bolsa Atleta 2026

Valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/01/2026 às 11h13
Começam nesta segunda inscrições para programa Bolsa Atleta 2026
© Tomaz Silva/Agência Brasil

As inscrições para o programa Bolsa Atleta, que beneficia com pagamentos mensais, por um ano, atletas de diversas categorias que tenham obtido resultados em competições no ano anterior têm início nesta segunda-feira (19).

O edital prevê cinco categorias: atleta olímpico, paralímpico ou surdolímpico, atleta internacional, atleta nacional, atleta de base e atleta estudantil. O valor das bolsas varia de R$ 410 a R$ 16.629,00. Os valores são pagos com recursos do Ministério dos Esportes.

Em 2025, o Bolsa Atleta bateu recorde de beneficiários , com 9.207 atletas registrados, mais que os 8.739 contemplados no ano anterior. Podem pleitear a ajuda financeira praticantes de todas as modalidades esportivas consideradas olímpicas, paralímpicas ou surdolímpicas.

Para atletas olímpicos, por exemplo, que se preparam para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, o critério para o recebimento da bolsa é ter integrado a equipe brasileira nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de verão em Paris 2024, Jogos Olímpicos ou Paralímpicos de Inverno em Beijing 2022, Jogos Surdolímpicos de verão em Tóquio 2025 ou Jogos Surdolímpicos de inverno em Erzurum 2022.

O edital completo com todos os detalhes pode ser encontrado no Diário Oficial da União .

Confira abaixo o cronograma do edital para o Bolsa Atleta 2026.

PRAZOSETAPAS
I 19/1 a 6/2/2026 (19 dias corridos)Inscrição online
II Até 30 dias corridos (da primeira notificação*)Complementação de documentos comprobatórios (se for o caso)
III23/3 a 27/3/2026Publicação da primeira lista de contemplados
IVAté 10 dias corridos (nos termos da Cláusula Nona)Recurso
V20/4 a 24/4/2026Publicação da lista de atletas que tiverem o recurso deferido

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 18 horas

Marcus D'Almeida é bronze em etapa do mundial de tiro com arco indoor

Brasileiro derrotou francês Alexandre Desemery neste domingo
Esportes Há 22 horas

Lucas Pinheiro é prata em Copa do Mundo de Esqui Alpino, na Suíça

Brasileito soma três pódios às vésperas das Olimpíadas de Inverno
Esportes Há 1 dia

Calderano fica com bronze em Doha após derrota para jovem chinês

Brasileiro é superado por 3 a 2 e não vai à final
Esportes Há 2 dias

Calderano disputa semifinal do Star Contender de Doha neste domingo

Brasileiro venceu 2 jogos hoje e disputa vaga na decisão amanhã
Esportes Há 2 dias

Cristian Ribeira conquista mais um ouro na Alemanha

Esquiador vence prova de sprint de 1km na Copa do Mundo cross-country

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
25° Sensação
4.38 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Terça
25° 12°
Quarta
30° 14°
Quinta
31° 16°
Sexta
32° 16°
Sábado
33° 16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 44 segundos

Ampliação da oferta de serviços no SUS é destaque na área da saúde
Internacional Há 45 segundos

Após confusão, Senegal é campeão da Copa Africana de futebol
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova incentivos fiscais para saneamento e define órgão de monitoramento
Senado Federal Há 15 minutos

Subcomissão para Acordo Mercosul-UE deve agilizar ratificação pelo Congresso
Geral Há 15 minutos

SP: chegada de frente fria amplia nível de alerta da Defesa Civil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 528,712,89 -2,62%
Ibovespa
164,646,30 pts -0.09%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias