Banco do Brasil realiza leilão online de 82 imóveis

Um leilão imobiliário online reunirá 82 imóveis residenciais em diferentes regiões do país, com propriedades localizadas em capitais e áreas metrop...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/01/2026 às 10h59
O Banco do Brasil promoverá, por meio da MGL Leilões, um leilão de imóveis residenciais de médio e alto padrão, reunindo 82 oportunidades distribuídas em diferentes regiões do país. O evento será realizado em duas datas, nos dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro, ambas às 13h, em formato exclusivamente online.

O leilão inclui casas e apartamentos com descontos que podem chegar a até 85% do valor de avaliação, de acordo com as condições específicas de cada lote. Segundo especialistas do setor imobiliário, os leilões têm se consolidado como uma alternativa para aquisição de imóveis com valores abaixo dos praticados no mercado tradicional, especialmente para compradores que realizam análise prévia do edital e das condições do imóvel.

As oportunidades contemplam imóveis localizados em capitais e regiões metropolitanas. Entre os destaques estão um apartamento com duas suítes e duas vagas de garagem no bairro Parque dos Ipês, em Fortaleza (CE); um apartamento com vaga de garagem no Edifício Marbella, no bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte (MG); e uma casa situada no bairro Freguesia, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro (RJ).

Também fazem parte do leilão imóveis em Porto Alegre (RS), com apartamento de 136,42 m² e duas vagas de garagem; em Aracaju (SE), no Residencial Vida Bela; no Guarujá (SP), com apartamento no Enseada Ocean Front; e em Santo André (SP), no Residencial Plaza de Espanha.

Os lances poderão ser realizados exclusivamente pela internet, por meio da plataforma mgl.com.br, mediante cadastro prévio. A relação completa de imóveis, bem como o edital e as regras de participação, estão disponíveis no site da MGL Leilões.

