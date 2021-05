MEC prevê aplicação de provas de avaliação da educação básica em novembro

Diretor substituto de Avaliação de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Anderson Furtado Oliveira, prevê a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) para novembro. O anúncio foi feito durante debate na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, na segunda-feira (24/05).

— É possível adiarmos para 2022, no entanto, temos colocado os nossos esforços para viabilizar ainda em 2021, dentro do que o contexto da pandemia de Covid-19 permitir. Temos a preocupação com a segurança dos professores e dos estudantes — disse Anderson Furtado Oliveira. Segundo ele, o MEC atualmente está em fase de preparação técnico-pedagógica do SAEB e não pretende parar o cronograma, mas vão ser levadas em conta questões como uma terceira onda de contaminações de Covid-19 e a vacinação de professores.

O diretor substituto afirmou que o maior desafio do SAEB em 2021 é alcançar a taxa de participação de 80% de escolas, municípios e estados, conforme prevê a legislação. Ele acrescentou que o objetivo de aplicar o SAEB em 2021 é produzir evidências sobre a realidade escolar no contexto da pandemia e garantir a manutenção da série histórica.

O SAEB é um conjunto de avaliações aplicado a cada dois anos para fazer um diagnóstico da educação básica, que inclui testes cognitivos sobre componentes curriculares e perguntas, por exemplo, sobre a gestão escolar. O SAEB é aplicado em anos ímpares, e seus dados são divulgados em anos pares. A participação na prova não é obrigatória. O sistema é um dos componentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.