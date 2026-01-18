Domingo, 18 de Janeiro de 2026
20°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Marcus D'Almeida é bronze em etapa do mundial de tiro com arco indoor

Brasileiro derrotou francês Alexandre Desemery neste domingo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/01/2026 às 18h01

O brasileiro Marcus D’Almeida conquistou a medalha de bronze na primeira Etapa 1000 da Copa do Mundo de Tiro com Arco Indoor, realizada em Nîmes (França). D'almeida derrotou o francês Alexandre Desemery por 7 a 3 neste domingo (18).

Ele acabou sendo eliminado do caminho do ouro na semifinal pelo espanhol Andrés Mediel Temiño, por 6 a 4.

Durante a campanha neste torneio, concluída com a primeira conquista dele no ano, o atleta bateu o recorde brasileiro.

Os 596 pontos deram ao brasileiro também a posição de cabeça de chave número 1.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 8 horas

Lucas Pinheiro é prata em Copa do Mundo de Esqui Alpino, na Suíça

Brasileito soma três pódios às vésperas das Olimpíadas de Inverno
Esportes Há 11 horas

Calderano fica com bronze em Doha após derrota para jovem chinês

Brasileiro é superado por 3 a 2 e não vai à final
Esportes Há 1 dia

Calderano disputa semifinal do Star Contender de Doha neste domingo

Brasileiro venceu 2 jogos hoje e disputa vaga na decisão amanhã
Esportes Há 1 dia

Cristian Ribeira conquista mais um ouro na Alemanha

Esquiador vence prova de sprint de 1km na Copa do Mundo cross-country
Esportes Há 1 dia

TV Brasil exibe neste fim de semana dois jogos do Campeonato Baiano

Bahia enfrenta o Galícia e Porto-BA joga com o Vitória

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 30°
22° Sensação
2.27 km/h Vento
91% Umidade
100% (1.7mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Segunda
26° 16°
Terça
26° 12°
Quarta
29° 14°
Quinta
31° 15°
Sexta
31° 16°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 19 minutos

Violência contra a mulher tem queda significativa na Região Celeiro em 2025, aponta SSP-RS
Apreensão Seberi Há 27 minutos

Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Seberi

Apreensão Há 43 minutos

Brigada Militar realiza prisão por porte ilegal de arma de fogo no município de Santo Augusto
Prisão Há 3 horas

Homem é condenado a mais de 95 anos de prisão por estupro das próprias filhas em Três de Maio
Abandono Infantil Há 3 horas

Mulher é presa por abandono de incapaz em Passo Fundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 527,856,70 -2,78%
Ibovespa
164,799,98 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6930 (17/01/26)
05
16
22
65
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3590 (17/01/26)
04
06
08
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias