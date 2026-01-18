Domingo, 18 de Janeiro de 2026
Lucas Pinheiro é prata em Copa do Mundo de Esqui Alpino, na Suíça

Brasileito soma três pódios às vésperas das Olimpíadas de Inverno

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/01/2026 às 14h06

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen ficou em segundo lugar no slalom na etapa da Copa do Mundo de esqui alpino neste domingo (18), disputada em Wengen, na Suíça. Com o bom resultado, ele garantiu seu quarto pódio na temporada.

O brasileiro fechou a prova com o tempo de 1min46s46 na somatória das duas descidas. Na primeira, Lucas registrou 53s39; na segunda, Lucas foi ainda melhor: 53s07.

No total, o esquiador ficou apenas 0,47 segundo atrás do campeão Atle Lie McGrath, da Noruega, que levou o ouro, com 1min45s99. Outro norueguês, Henrik Kristoffersen, foi bronze, com 1min46s80.

Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo, o brasileiro já soma três pódios. Além da medalha de hoje, ele foi ouro na prova de slalom na Finlândia; e prata em Alta Badia, na Itália, no slalom gigante.

