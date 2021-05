Em Arvorezinha, Leite participa de lançamento de livro sobre imigração italiana no RS

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta segunda-feira (24/5), no município de Arvorezinha, do lançamento do livro “150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul”. Escrito por 200 autores, os três volumes contam a história das cidades colonizadas pelos italianos. O evento em Arvorezinha ocorreu no Museu do Tijolo.

“Enquanto enfrentamos esses tempos difíceis de pandemia, em que precisamos reduzir contato e circulação, no qual a economia é afetada, devemos fazer esse exercício de olhar para o passado. Devemos olhar para os imigrantes italianos, entre tantos outros que chegaram ao nosso Estado, que atravessam um oceano fugindo da fome, de guerras, de condições adversas que existiam no seu próprio país, para enfrentar um oceano sem saber o que os aguardava, chegar a um local no qual não falavam a mesma língua, para receber pedaços de terra que se revelaram de difícil manejo, e ver que enfrentaram tudo isso e que ver o que foram capazes de construir na nossa serra gaúcha nos dá força para enfrentarmos tudo o que vier pela frente. Não temos direito de esmorecer. Temos muito orgulho da diversidade cultural no nosso Estado”, afirmou o governador.

Leite ainda destacou o potencial turístico do Vale do Taquari. “Vindo para cá, passamos sobre o Cristo Protetor, de Encantado, pelo viaduto de Vespasiano Corrêa, por espaços tão bonitos da natureza. Temos absoluta certeza de que teremos aqui uma região que cada vez mais se consolidará como uma região turística do RS e que vem se articulando de forma exemplar. Toda a vocação turística se potencializa, ganha muito mais força na medida em que há articulação do ponto de vista regional. O turista precisa ser estimulado a visitar a região a partir de uma programação que deve envolver itens que façam com que queira se deslocar para lá, e o lançamento dessa obra literária é algo que ajuda nesse processo de articulação”, ponderou o governador.

Em mais de 1,2 mil páginas, os volumes reúnem relatos de historiadores que percorrem a epopeia da imigração italiana nas mais variadas áreas. São quase 100 cidades gaúchas que prosperaram a partir da colonização italiana, ou que foram influenciadas por ela para se desenvolver.

Ainda durante o evento em Arvorezinha, Leite reconheceu a importância das demandas de infraestrutura da região, lembrando que o RS passou por dificuldades econômicas ao longo dos últimos anos. “Graças ao empenho do governo e do apoio dos nossos deputados estaduais, pudemos dar seguimento a temas pouco simpáticos, que envolvem as mais profundas reformas nas carreiras e na previdência de servidores e militares, e agora estamos conseguindo honrar nossos compromissos em dia. Estamos nos preparando para dar início a uma série de investimentos, e sabemos que a infraestrutura de rodovias é muito importante”, explicou o governador.

A ERS-332, detalhou Leite, será uma das rodovias contempladas nesse planejamento. O governador explicou que, anualmente, o RS investe R$ 150 milhões em obras de infraestrutura. Nos próximos dias, o governo do Estado deverá anunciar a ampliação de recursos para esse tipo de melhoria na infraestrutura, que envolvem acessos asfálticos, ligações para diminuir distância entre regiões e conservação de estradas.

Os secretários Beatriz Araújo (Cultura), Ronaldo Santini (Turismo), Luiz Carlos Busato (Articulação e Apoio aos Municípios), Silvana Covatti (Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Edson Brum (Desenvolvimento Econômico), Juvir Costella (Logística e Transportes), o prefeito de Arvorezinha, Jaime Borsatto, a presidente da Associação dos Amigos dos Moinhos do Vale do Taquari, Sediane Dall Agnol Roman, o deputado federal Alceu Moreira, deputados estaduais e prefeitos também participaram do lançamento.

Mais tarde nesta segunda (24), Leite seguirá para Ilópolis, onde participará da primeira edição da Abertura Oficial da Colheita da Erva-Mate.