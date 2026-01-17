Sábado, 17 de Janeiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Calderano disputa semifinal do Star Contender de Doha neste domingo

Brasileiro venceu 2 jogos hoje e disputa vaga na decisão amanhã

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/01/2026 às 18h07

O mesatenista Hugo Calderano disputará uma das semifinais do WTT Star Contender de Doha (Catar) neste domingo (18), às 7h, horário de Brasília, contra o chinês Wen Ruibo.

O brasileiro se garantiu entre os quatro melhores do torneio depois de vencer nas quartas, por 3 sets a 1, neste sábado (17, o francês Simon Gauzy, ex-companheiro de clube. Os dois jogavam pela equipe alemã Liebherr Ochsenhausen.

Mais cedo, nas oitavas, o brasileiro venceu o croata Tomislav Pucar por 3 a 0. A vitória ocorreu em apenas 18 minutos.

Ambos defenderam o clube alemão Liebherr Ochsenhausen por alguns anos

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Cristian Ribeira conquista mais um ouro na Alemanha

Esquiador vence prova de sprint de 1km na Copa do Mundo cross-country
Esportes Há 8 horas

TV Brasil exibe neste fim de semana dois jogos do Campeonato Baiano

Bahia enfrenta o Galícia e Porto-BA joga com o Vitória
Esportes Há 24 horas

Palmeiras terá mando de campo contra Corinthians na Supercopa Feminina

Final em jogo único será em 7 de fevereiro, às 16h, na Arena Barueri

 © Reprodução Instagram/World Skate
Esportes Há 1 dia

São Paulo receberá em março o Mundial de skate street e park

Torneio seria nos EUA em 2025, mas foi reagendado para o Brasil

 Fotógrafo Gabriel Zim
Esportes Há 1 dia

Treinador esportivo destaca importância do cuidado emocional

Leonardo Muller dos Santos, treinador que atuou no futebol universitário norte-americano, aborda a importância de criar um ambiente em que o atleta...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 31°
32° Sensação
1.83 km/h Vento
82% Umidade
100% (1.28mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Domingo
32° 18°
Segunda
24° 16°
Terça
28° 12°
Quarta
29° 14°
Quinta
31° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 20 minutos

Cidades do CE e MG iniciam vacinação contra dengue com dose única
Esportes Há 1 hora

Calderano disputa semifinal do Star Contender de Doha neste domingo
Internacional Há 1 hora

Mercosul está aberto a acordos com outros blocos e países, diz Peña
Geral Há 3 horas

Helicóptero cai na zona oeste do Rio e deixa três pessoas mortas
Economia Há 4 horas

FGC inicia pagamento de clientes do Banco Master com até R$ 250 mil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,23 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 542,122,55 -0,15%
Ibovespa
164,799,98 pts -0.46%
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6929 (16/01/26)
08
13
14
53
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3589 (16/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
12
15
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2876 (16/01/26)
02
22
29
30
36
37
41
48
51
55
67
68
69
75
82
85
89
90
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2913 (16/01/26)
04
12
20
22
43
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias