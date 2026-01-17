Cristian Ribeira conquista mais um ouro na Alemanha

O esquiador rondoniense Cristian Ribera conquistou a medalha de ouro na prova de sprint de 1quilômetro (km) dentro da segunda etapa da temporada de inverno da Copa do Mundo de esqui cross-country, disputada em Finsterau, na Alemanha.
A vitória deste sábado (17) foi a segunda do brasileiro em três dias de competição. O esquiador paralímpico rondoniense já havia levado o ouro da etapa na quinta-feira (15), ao vencer a prova dos 10 km com largada em massa (mass start).
A vitória de hoje veio com o tempo de 2min55s74. A prata ficou com o cazaque Yerbol Khamitov, que marcou 2min56s13, enquanto o bronze foi do chinês Zhongwu Mao, com 2min58s73.
Guilherme Rocha e Robelson Lula também disputaram a prova finalizando na 23ª e 29ª colocações, respectivamente. No feminino, a paranaense Aline Rocha encerrou a final na quinta colocação.