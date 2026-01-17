Sábado, 17 de Janeiro de 2026
TV Brasil exibe neste fim de semana dois jogos do Campeonato Baiano

Bahia enfrenta o Galícia e Porto-BA joga com o Vitória

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/01/2026 às 11h12

A TV Brasil transmite, neste fim de semana, dois confrontos da terceira rodada do Campeonato Baiano 2026: Bahia x Galícia e Porto-BA x Vitória. As partidas serão exibidas para todo o país, com sinal gerado pela emissora parceira, TVE Bahia, que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) .

Neste sábado (17), a partir das 15h50, o Tricolor recebe o Galícia na Arena Fonte Nova em busca da terceira vitória consecutiva na competição estadual. Já no domingo (18), também às 15h50, a emissora transmite o jogo do Vitória, que terá a chance de encerrar o jejum de gols no Campeonato Baiano diante do Porto-BA, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro. Ambos os jogos serão narrados por Valter Lima.

Sobre o Campeonato Baiano

Com início em 10 de janeiro e previsão de término em 8 de março, a edição 2026 do Campeonato Baiano chegou com mudanças. A competição será realizada em paralelo ao Campeonato Brasileiro e contará com redução de datas, passando de 13 para 11 jogos . A primeira fase terá nove rodadas, com as quatro melhores equipes classificadas para as semifinais, que, assim como a final, serão disputadas em jogo único.

Participam do Campeonato Baiano 2026 dez clubes: Bahia, Vitória, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Porto, Juazeirense, Jequié, Barcelona de Ilhéus, Bahia de Feira e Galícia.

Jornada esportiva da TV Brasil em 2026

Além do Campeonato Baiano, a TV Brasil , emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ), começa o ano de 2026 com os jogos de outros dois campeonatos estaduais de futebol. Também estão confirmados na programação os confrontos pela disputa dos campeonatos Capixaba e Cearense.

As transmissões na telinha para todo o país serão geradas a partir das emissoras parceiras que integram a RNCP. A cobertura das partidas nos estádios, a narração e os comentários serão realizados pelas equipes dos canais dos três estados: TVE Bahia, TVE Espírito Santo e TV Ceará.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone . O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

Serviço

Campeonato Baiano – Bahia x Galícia no sábado (17), às 15h50, na TV Brasil
Campeonato Baiano – Porto-BA x Vitória no domingo (18), às 15h50, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
X – https://x.com/TVBrasil
TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

