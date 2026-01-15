Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Venda de motocicletas em 2025 é a maior dos últimos 22 anos

Setor estima mercado ainda mais aquecido em 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 20h24
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A venda de motocicletas no país em 2025 foi a maior registrada desde 2003. Foram comercializadas 2.197.851 unidades no ano passado , uma alta de 17,1% em relação a 2024 (1.876.427 unidades).

O segundo ano com mais vendas foi 2011 (1.940.543 unidades) e o terceiro, 2008 (1.925.558 unidades).

Os dados, divulgados nesta quinta-feira (15), são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

“O desempenho do setor reflete a demanda aquecida por veículos de duas rodas, impulsionada principalmente pela mobilidade urbana e pelo uso profissional”, destaca o presidente da entidade, Marcos Bento.

No ano passado, 1.980.538 motocicletas foram produzidas nas linhas de montagem das fabricantes instaladas em Manaus, volume 13,3% superior ao registrado em 2024. Esse foi o melhor desempenho do setor desde 2011 e o terceiro maior da história da indústria motociclística nacional, desde 2003.

As exportações encerraram 2025 com 43.117 motocicletas embarcadas , volume 39,1% superior ao registrado no ano anterior.

Projeções para 2026

A Abraciclo estima que a produção em 2026 deverá ser de aproximadamente 2.070.000 motocicletas , volume 4,5% superior às 1.980.538 unidades fabricadas em 2025.

A previsão da entidade é que sejam vendidas no país, neste ano, 2.300.000 motocicletas, um avanço de 4,6% em relação às 2.197.851 unidades comercializadas no ano passado.

As exportações, segundo a Abraciclo, também devem apresentar elevação. A entidade estima que 45.000 motocicletas sejam destinadas ao mercado externo em 2026, crescimento de 4,4% na comparação com 2025.

“As projeções indicam o crescimento consolidado do segmento no Brasil e reforçam o papel estratégico do Polo Industrial de Manaus, o maior polo de produção de duas rodas fora do eixo asiático”, afirma o presidente da Abraciclo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 1 hora

Brasil quita R$ 2,2 bilhões com organismos internacionais em 2025

País regulariza contribuições e reforça atuação multilateral

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Anfavea projeta crescimento de 3,7% na produção de veículos para 2026

Alta deve ser puxada pela produção de veículos leves

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 5 horas

União paga R$ 10,95 bilhões de dívidas de estados

Dados relativos a 2025 são divulgados pelo Tesouro Nacional
Economia Há 7 horas

Cubatão pede ajuda para tentar reverter fechamento de fábricas

Ocaso de antigo polo industrial expõe desafios da indústria nacional

 Imagem de freepik
Economia Há 8 horas

Fiscos estaduais se adaptam para premiar bons contribuintes

Programas de autorregularização, como o de Alagoas, oferecem atendimento especial na Receita, benefícios tributários e redução de burocracias

