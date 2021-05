Qualifica RS abre inscrições para vagas na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia

O Qualifica RS, programa do governo estadual de seleção de profissionais para funções estratégicas na administração, chega a sexta edição com a abertura de duas vagas para atuação na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). O cargo em disputa é o de gestor(a) de projetos, sendo responsável por projetos dos programas estratégicos Startup Lab, GameRS e Techfuturo. A vaga é destinada apenas a servidores e funcionários públicos da administração direta e indireta de qualquer esfera (municipal, estadual ou federal).

As inscrições começaram nesta segunda-feira (24/5) pelo site qualificars.rs.gov.br e seguem até o dia 4 de junho. Para a função, é necessário conhecer o tema de inovação, ter ensino superior completo em qualquer área e experiência em posições de responsabilidade de projetos. O edital indica ainda ser desejável ter conhecimento e experiência com metodologias de gestão, experiência de trabalho em projetos com interface com o setor privado, bem como conhecimento em inglês nível intermediário a avançado.

Segundo o titular da Sict, Luís Lamb, a missão do Startup Lab é apresentar para o Rio Grande do Sul um plano de retomada econômica, colocando a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento local. “O crescimento e a consolidação do ecossistema de inovação do RS passam pelo apoio às startups e pelo desenvolvimento dessas empresas na criação de novos produtos e tecnologias aqui no Estado”, explica.

Os candidatos serão selecionados após uma série de etapas, como análise de currículo, mapeamento de perfil e crenças, além de entrevista por competências e avaliações com especialistas nos temas do cargo a ser preenchido.

“Tem sido gratificante a parceria com outras secretarias na seleção de lideranças por competências. Juntos estamos mapeando a vaga e identificando dentre os candidatos o perfil mais aderente ao cargo por meio da análise técnica. Nesta edição em especial, vamos ter a oportunidade de descobrir, entre os servidores inscritos, novos talentos para o nosso Estado”, destaca a destaca a diretora do Departamento de Gestão de Pessoas do Rio Grande do Sul, Andrea Pasquini.

Parceria

O Qualifica RS surgiu em 2019 a partir de uma cooperação técnica com a Fundação Lemann, representando uma aliança de organizações do terceiro setor, formada por Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e Instituto República.

No RS, já foram selecionadas cerca de 40 pessoas para postos de liderança, em especial nas áreas da educação, gestão de pessoas e patrimonial. Desde a segunda edição, o programa é desenvolvido por uma equipe interna do governo.