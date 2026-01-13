Comissão aprova proposta que triplica pena de crimes com arma de fogo roubada de agente de segurança

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta que triplica as penas previstas para os crimes de homicídio, constrangimento ilegal, perseguição, violação de domicílio, roubo, extorsão e fuga de preso quando cometidos com o uso de arma de fogo furtada ou roubada de agente de segurança pública e vigilantes privados.

Segundo o Código Penal e o Estatuto do Desarmamento , alterados pela proposta, as penas básicas para esses crimes são as seguintes:

Homicídio - reclusão de 6 a 20 anos;

Constrangimento ilegal - detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa;

Perseguição (stalking) - detenção de 6 meses a 2 anos, e multa;

Violação de domicílio - detenção de 3 meses a 2 anos;

Roubo - reclusão de 4 a 10 anos e multa;

Extorsão - reclusão de 4 a 10 anos e multa;

Fuga de preso - detenção de 3 meses a 1 ano;

Porte ilegal de arma - reclusão de 2 a 4 anos e multa;

Disparo de arma de fogo - reclusão de 2 a 4 anos e multa;

Posse ou porte ilegal de arma de uso restrito - reclusão de 3 a 6 anos e multa; e

Comércio ilegal de arma de fogo - reclusão de 6 a 12 anos e multa.

O texto aprovado é um substitutivo do deputado Coronel Ulysses (União-AC) que unificou duas propostas ( PLs 4044/24 e 4052/24) do deputado Sargento Portugal (Pode-RJ). Além disso, Ulysses incluiu o uso de arma de vigilantes privados também como condicionante para aumentar a pena.

Para Coronel Ulysses, é importante ampliar as circunstâncias qualificadoras sugeridas, a fim de alcançar os delitos cometidos com armas de fogo subtraídas das Forças Armadas e de profissionais de empresas de vigilância privada. "O roubo e o furto de armas de fogo dos profissionais têm registrado aumento significativo nos últimos anos", disse.

Próximas etapas

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

