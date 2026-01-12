Nova lei busca incentivar o setor cacaueiro nacional

A Lei 15.337/26 , publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira (9), estabelece medidas de incentivo ao setor cacaueiro brasileiro. O texto inclui investimento em pesquisa, aprimoramento na cadeia produtiva e estímulo ao consumo de chocolate, inclusive na merenda escolar.

As iniciativas foram inseridas na Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade .

A nova norma teve origem em projeto do Senado ( PL 4107/19 ), aprovado pela Câmara dos Deputados em novembro do ano passado, com parecer favorável do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA).

Vetos

Ao sancionar o projeto, a Presidência da República vetou dois trechos:

o que tratava da criação de um fundo nacional de apoio a pesquisa, extensão agrícola e promoção do cacau; e

o que estabelecia novas atribuições para a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), como planejamento estratégico quinquenal para o setor.

O governo argumentou que a criação do fundo era inconstitucional e prejudicava o equilíbrio financeiro e orçamentário. Já as alterações nas competências da Ceplac, segundo o Executivo, devem ser estabelecidos em atos infralegais do Ministério da Agricultura.