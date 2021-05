Governador cumpre agenda em Arvorezinha e Ilópolis nesta segunda (24)

O governador Eduardo Leite estará, nesta segunda-feira (24/5), nos municípios de Arvorezinha e Ilópolis, no Vale do Taquari.

Em Arvorezinha, Leite participará, às 11h, do lançamento oficial da obra literária "150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul".

Mais tarde, a partir das 14h30, estará em Ilópolis para a solenidade de abertura da Festa da Erva-Mate.

Aviso de pauta

O quê: lançamento de obra literária em Arvorezinha e abertura da Festa da Erva-Mate em Ilópolis

Quando: segunda-feira (24/5)

Local: em Arvorezinha, no Museu do Tijolo, e em Ilópolis, na comunidade Linha Santo Antão