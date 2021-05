Estado de SP terá mutirão de testes gratuitos de paternidade

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), em parceria com a Secretaria da Justiça e Cidadania do estado e o Centro de Integração da Cidadania (CIC), realizarão, no estado de São Paulo, um mutirão de testes de paternidade a partir do próximo dia 1º, até 7 de julho. Ao todo, serão 400 testes disponibilizados. O serviço é gratuito.

As pessoas interessadas deverão ir até uma das unidades do Centro de Integração da Cidadania (CIC). A lista com os endereços e telefones das unidades por ser acessado aqui.

“O mais importante nesta ação é que todas as etapas ocorrerão nos próprios CICs. É necessário que todos os envolvidos como o filho ou filha, a mãe e o suposto pai estejam de acordo com a realização do exame e se comprometam a comparecer juntos na data designada para a coleta”, destaca Fernando José da Costa, secretário de Justiça e superintendente interino do Imesc.