Presidente do Senado recebe primeira dose da vacina contra a covid-19

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), recebeu hoje (22) sua primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Diabético, o senador integra o grupo de pessoas que já podem ser imunizadas.

Pacheco tem 44 anos de idade. Segundo seus assessores, ele já tinha se cadastrado previamente no portal da prefeitura de Belo Horizonte e, pela manhã, compareceu a um dos postos drive thru montados na capital mineira.

Em nota, Rodrigo Pacheco afirmou que continuará seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, como o uso de máscaras, a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel e o respeito ao distanciamento social.

Segundo especialistas, a vacina protege os imunizados contra os efeitos graves da covid-19, mas, mesmo após imunizada, a pessoa pode ser infectada pelo vírus e contaminar outros.

“Mesmo vacinado, continuarei seguindo todas as recomendações para a prevenção do vírus. Da mesma forma, continuarei trabalhando incansavelmente no Congresso Nacional para garantir a vacinação de todos os brasileiros”, comentou o senador, na nota enviada por sua assessoria.

Segundo a prefeitura, 199.192 casos e 4.898 mortes em consequência de complicações da covid-19 já tinham sido confirmadas em Belo Horizonte até a tarde desta sexta-feira (21). Na cidade, a vacinação para o grupo de pessoas em tratamento contra outras doenças foi ampliada há cerca de dez dias. A relação das doenças pode ser consultada no site da prefeitura.