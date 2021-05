Polícia Civil investiga planejamento de ataque a escola do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu nesta sexta-feira (21) um mandado de busca e apreensão no endereço de um suspeito de planejar um ataque armado a uma escola localizada no Recanto das Emas, que fica na região sudoeste da capital. A incursão policial, batizada de Operação Shield, foi cumprida por integrantes da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).

As informações preliminares que subsidiaram a investigação foram compartilhadas pela Agência de Investigações de Segurança Interna do governo dos Estados Unidos, por meio de um acordo de cooperação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que acionou a polícia no Distrito Federal.

Segundo o delegado adjunto da DRCC, Dário de Freitas, a cooperação policial internacional foi fundamental para neutralizar uma possível tragédia. “Trata-se de um excelente exemplo de colaboração entre os países envolvidos [Estados Unidos e Brasil], o Laboratório de Inteligência Cibernética e a Polícia Civil do Distrito Federal”, afirmou o delegado.