São Miguel das Missões celebra Ano-Novo com show pirotécnico nas ruínas

Programação especial une ritual místico, missa, espetáculo de Som e Luz e queima de fogos para marcar a chegada de 2026.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
30/12/2025 às 15h15
São Miguel das Missões celebra Ano-Novo com show pirotécnico nas ruínas
(Foto: Divulgação / Darius Pippi)

São Miguel das Missões, na Região Noroeste, prepara uma festa especial para a virada de ano com o tradicional show pirotécnico nas ruínas do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo. A programação começa na noite de quarta-feira (31), marcando a chegada de 1º de janeiro de 2026.

O cenário histórico será realçado pela queima de fogos de oito minutos, que partirá de trás da igreja missioneira. O público poderá acompanhar o espetáculo da parte frontal do Sítio Arqueológico ou da área externa, onde haverá atração musical com a Banda Aesa.

Visitantes que optarem por assistir à queima de fogos na parte interna do Sítio Arqueológico não poderão levar bebidas. O espumante, portanto, deve ser estourado apenas na área externa.

A programação começa mais cedo, às 17h, com um ritual místico envolvendo seis benzedores que farão atendimentos individuais aos visitantes. Às 19h30min, será celebrada uma missa na igreja, dentro das ruínas. Em seguida, inicia-se uma caminhada luminosa com 399 velas, homenageando os 400 anos do início das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, uma data marcante que será celebrada em 2026.

Às 21h, haverá uma apresentação gratuita do espetáculo de Som e Luz. Às 22h, a atração musical começa no palco montado na área externa. Perto da meia-noite, a contagem regressiva anunciará a chegada de 2026, ano em que se completam os 400 anos das missões.

 

 

