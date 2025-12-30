Quarta, 31 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro

Banco Central divulga resultados fiscais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/12/2025 às 12h33
Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

As contas públicas fecharam novembro de 2025 com um déficit primário de R$ 14,4 bilhões. No mesmo mês de 2024, o déficit ficou em R$ 6,6 bilhões, informou o Banco Central (BC), em Brasília.

Os dados constam dos resultados fiscais, divulgados nesta terça-feira (30). Segundo o documento, o déficit do Governo Central ficou em R$ 16,9 bilhões.

As empresas estatais apresentaram déficit de R$ 2,9 bilhões, enquanto os governos regionais registraram superávit de R$ 5,3 bilhões.

No acumulado de 12 meses até novembro, o déficit primário do setor público consolidado chegou a R$ 45,5 bilhões, resultado que corresponde a 0,36% do Produto Interno Bruto (PIB, a soma de todas riquezas produzidas no Brasil).

Tendo como referência o acumulado de 12 meses até outubro, o déficit ficou em R$ 37,7 bilhões, valor que corresponde a 0,30% do PIB.

De acordo com os resultados fiscais apresentados pelo Banco Central, os juros nominais do setor público consolidado totalizaram R$ 87,2 bilhões em novembro. Em novembro de 2024, os juros nominais do setor público estavam em R$ 92,5 bilhões.

No acumulado em doze meses até novembro, os juros nominais totalizam R$ 981,9 bilhões, resultado que corresponde a 7,77% do PIB. No mesmo período de 2024, os juros nominais somaram R$ 918,2 bilhões (7,83% do PIB).

Metodologias diferentes

Na última segunda-feira (29), o Tesouro Nacional informou que o déficit primário do Governo Central ficou em R$ 20,2 bilhões em novembro. As diferenças entre os números das duas instituições se devem ao fato de elas utilizarem metodologias e escopos diferentes para o cálculo das contas públicas.;

De acordo com os números divulgados hoje pelo BC, o resultado nominal do setor público consolidado em novembro (incluindo o resultado primário e os juros nominais apropriados) também foi deficitário: R$ 101,6 bilhões.

“No acumulado em doze meses, o déficit nominal alcançou R$ 1.027,4 bilhão (8,13% do PIB), ante déficit nominal de R$ 1.024,9 bilhão (8,15% do PIB) em outubro de 2025”, informou o BC.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 3 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto

Com o fim do julgamento, os trabalhadores devem retomar o trabalho

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Ano eleitoral não impede redução da jornada de trabalho, diz ministro

Luiz Marinho avaliou cenário político para legislação trabalhista

 Freepik
Economia Há 6 horas

Florestas são uma fonte de benefícios para o ser humano

A preservação das florestas é fundamental no combate às mudanças climáticas, influenciando positivamente o meio ambiente.

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 8 horas

Estoque da dívida pública federal chega a R$ 8,48 trilhões em novembro

Alta ficou em 2,75% na comparação com outubro, segundo Tesouro

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 9 horas

Brasil cria 85,8 mil vagas de trabalho em novembro

O Brasil gerou 85.864 postos de trabalho no mês de novembro, resultado de um total de 1.979.902 admissões e 1.894.038 desligamentos. Os dados faze...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias