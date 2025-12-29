Litoral Norte continua com todos os pontos próprios para banho conforme terceiro boletim de balneabilidade

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, na sexta-feira (26/12), o terceiro boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/2026. De acordo com o relatório, são dez os locais monitorados que estão impróprios para banho — um a mais em relação ao segundo boletim , divulgado na semana passada.
Nova Palma e outros dois pontos de Pelotas saíram da lista, mas Cerrito, Pedro Osório e outros dois locais de análise em Rio Grande passaram a apresentar condições desfavoráveis aos banhistas.
Locais impróprios para banho nesta semana(Município — Balneário/Praia)
O Programa
O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).
O monitoramento abrange 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, na cidade de Piratini.
A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade. Os boletins serão divulgados até 27 de fevereiro.
O projeto é realizado anualmente pela Fepam desde 1979, integrando a Operação Verão Total , desenvolvida pelo governo do Estado.
Classificação das águas
Para a classificação das águas como próprias ou impróprias para banho, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli(E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.
Nos balneários de Pelotas; Tapes; na Lagoa do Peixoto, em Osório; na Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul; na Praia da Picada, em Barra do Ribeiro; e em Arambaré também são consideradas as cianobactérias.
O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentarem resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.
Recomendações aos banhistas:
