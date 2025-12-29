Litoral Norte continua com todos os pontos próprios para banho conforme terceiro boletim de balneabilidade

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, na sexta-feira (26/12), o terceiro boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/2026. De acordo com o relatório, são dez os locais monitorados que estão impróprios para banho — um a mais em relação ao segundo boletim , divulgado na semana passada.

Nova Palma e outros dois pontos de Pelotas saíram da lista, mas Cerrito, Pedro Osório e outros dois locais de análise em Rio Grande passaram a apresentar condições desfavoráveis aos banhistas.

Locais impróprios para banho nesta semana(Município — Balneário/Praia)

Barra do Ribeiro — Praia da Picada/Lago Guaíba

Cerrito — Balneário Cerrito/Rio Piratini

Pedro Osório — Balneário Pedro Osório/Rio Piratini

Pelotas — Valverde - Av. Sen. Joaquim A. Assumpção

Pelotas — Santo Antônio - Rua Bagé

Pelotas — Valverde/Trapiche

Piratini — Balneário Municipal Klérfim Cardoso/Rio Piratini

Rio Grande — Praia do Cassino - Rua Apolinário

Rio Grande — Praia do Cassino - Rua Goiás

Tapes — Balneário Rebelo

O Programa

O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

O monitoramento abrange 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, na cidade de Piratini.

A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade. Os boletins serão divulgados até 27 de fevereiro.

O projeto é realizado anualmente pela Fepam desde 1979, integrando a Operação Verão Total , desenvolvida pelo governo do Estado.

Classificação das águas

Para a classificação das águas como próprias ou impróprias para banho, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli(E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.

Nos balneários de Pelotas; Tapes; na Lagoa do Peixoto, em Osório; na Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul; na Praia da Picada, em Barra do Ribeiro; e em Arambaré também são consideradas as cianobactérias.

O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentarem resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.

Recomendações aos banhistas:

Entrar na água apenas em locais com condição própria para o banho;

Evitar tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias;

Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde;

Destinar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.