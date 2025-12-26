Segunda, 29 de Dezembro de 2025
Novo salário mínimo injetará R$ 81,7 bi na economia, estima Dieese

Reajuste deve elevar gastos da Previdência em R$ 39,1 bi em 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/12/2025 às 16h14
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Previsto para entrar em vigor em 1º de janeiro e começar a ser pago em fevereiro, o novo salário mínimo de R$ 1.621 injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) . O cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação, ainda que em um cenário de restrições fiscais mais rígidas.

Segundo o Dieese, cerca de 61,9 milhões de brasileiros terão rendimentos diretamente influenciados pelo piso salarial. Desse total, 29,3 milhões são aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 17,7 milhões, empregados, 10,7 milhões, trabalhadores autônomos; 3,9 milhões, empregados domésticos; e 383 mil empregadores.

O novo valor representa um reajuste nominal de 6,79% em relação ao mínimo atual, conforme as regras estabelecidas pela política permanente de valorização do salário mínimo.

Contas do governo

Segundo o Dieese, o reajuste do mínimo afeta diretamente benefícios e despesas indexados ao piso nacional, com reflexos relevantes sobre o orçamento público. Veja os principais impactos:

  • R$ 39,1 bilhões de aumento estimado nas despesas da Previdência Social em 2026;
  • R$ 380,5 milhões de custo adicional para cada R$ 1 de aumento no salário mínimo;
  • 46% dos gastos previdenciários são impactados diretamente pelo reajuste;
  • 70,8% dos beneficiários da Previdência recebem benefícios atrelados ao salário mínimo.

O desafio do governo será equilibrar os efeitos positivos do aumento do salário mínimo sobre a renda da população com o controle das despesas obrigatórias, especialmente em um contexto de busca pelo cumprimento das metas fiscais.

Como foi calculado o reajuste

O reajuste do salário mínimo segue a Lei 14.663 , de agosto de 2023, que define a correção anual com base em dois fatores:

  • a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do ano anterior;
  • o crescimento do PIB de dois anos antes.

No entanto, o cálculo para 2026 será parcialmente limitado pelo novo arcabouço fiscal, definido pela Lei Complementar 200/2023, que impõe um teto para o crescimento real das despesas da União.

Com isso:

  • será considerada integralmente a inflação medida pelo INPC, de 4,18% (acumulado de dezembro do ano passado a novembro deste ano);
  • o crescimento do PIB, de 3,4%, será limitado a 2,5%, percentual máximo permitido pelo novo regime fiscal.
  • A combinação desses fatores resulta em um aumento nominal de R$ 103 no salário mínimo.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
