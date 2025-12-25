Quinta, 25 de Dezembro de 2025
Réveillon do Rio pode injetar R$ 3,34 bilhões na economia da cidade

Estimativa é de mais de 5 milhões de pessoas nos eventos da virada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/12/2025 às 12h07

O Réveillon na cidade do Rio de Janeiro pode movimentar 3,34 bilhões, 6% acima do valor da virada de 2024 para 2025. O estudo Réveillon em Dados foi elaborado pela prefeitura, por meio da Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Instituto Fundação João Goulart.

A estimativa é que mais de 5 milhões de pessoas participem dos eventos espalhados pelo município. Somente Copacabana deve ter metade desse público, entre cariocas e turistas.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o Réveillon é uma festa consolidada na cidade, que impulsiona a economia carioca, atraindo turistas de todos os lugares.

“É um evento fundamental para o Rio, pois já entramos no novo ano com acentuada movimentação econômica, inferior apenas ao Carnaval”, diz Lima.

A movimentação econômica é baseada nos dados das notas fiscais diárias de subgrupos de serviços diretamente impactados pelo Réveillon, de acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda.

“O Réveillon do Rio é muito mais do que a maior virada do mundo. A análise evidencia sua relevância como indutor da atividade econômica, com efeitos diretos sobre setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços”, afirma o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Copacabana

O Réveillon na Praia de Copacabana terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso como atrações principais do Palco Rio, o principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Também vão se apresentar Alcione, João Gomes e Iza, DJ Alok, Belo e a escola de samba Beija-Flor.

O Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, terá apresentações de Roberta Sá, Mart’nália, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com o novo vocalista, o Feyjão e a escola de samba Grande Rio.

No Palco Leme, de música gospel, as atrações serão Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e o grupo de pagode gospel Marcados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: José Cruz/Agência Brasil)
FGTS Liberado Há 8 horas

Governo autoriza saque antecipado do FGTS para trabalhadores demitidos

Medida provisória libera até R$ 1,8 mil inicialmente para quem optou pelo saque-aniversário e foi desligado entre 2020 e 2025

 (Foto: Divulgação Correio)
Negociação Salarial Há 9 horas

Empregados dos Correios rejeitam proposta e acordo vai ao TST

Com maioria sindical contrária ao acordo coletivo, Tribunal Superior do Trabalho decidirá as cláusulas enquanto estatal enfrenta crise financeira

 (Foto: Divulgação)
Salário Há 10 horas

Decreto estabelece valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro em R$ 1.621,00

o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.518,00 para R$ 1.621,00 em 2026, uma correção de 6,79%.
Economia Há 1 dia

Novo salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026

Dieese: incremento na economia será de R$ 81,7 bilhões

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Multa por falta de CBS e IBS em notas é suspensa no início de 2026

Comitê e Receita querem transição educativa em reforma tributária

Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
