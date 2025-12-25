Quinta, 25 de Dezembro de 2025
19°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Decreto estabelece valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro em R$ 1.621,00

o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.518,00 para R$ 1.621,00 em 2026, uma correção de 6,79%.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
25/12/2025 às 07h56
Decreto estabelece valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro em R$ 1.621,00
(Foto: Divulgação)

O governo federal publicou nesta quarta-feira, 24, no Diário Oficial da União, o Decreto que estabelece o valor do salário mínimo que irá vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026. Conforme o projeto orçamentário para o próximo ano aprovado pelo Congresso, o salário mínimo passará dos atuais R$ 1.518,00 para R$ 1.621,00 em 2026, uma correção de 6,79%.

Pelas regras em vigor, o valor do mínimo é atualizado pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 12 meses até novembro, mais o crescimento da economia brasileira dois anos antes, no caso 2024.




■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: José Cruz/Agência Brasil)
FGTS Liberado Há 1 hora

Governo autoriza saque antecipado do FGTS para trabalhadores demitidos

Medida provisória libera até R$ 1,8 mil inicialmente para quem optou pelo saque-aniversário e foi desligado entre 2020 e 2025

 (Foto: Divulgação Correio)
Negociação Salarial Há 2 horas

Empregados dos Correios rejeitam proposta e acordo vai ao TST

Com maioria sindical contrária ao acordo coletivo, Tribunal Superior do Trabalho decidirá as cláusulas enquanto estatal enfrenta crise financeira
Economia Há 23 horas

Novo salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026

Dieese: incremento na economia será de R$ 81,7 bilhões

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Multa por falta de CBS e IBS em notas é suspensa no início de 2026

Comitê e Receita querem transição educativa em reforma tributária

 © Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 2 dias

Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro

Ano começará com a bandeira tarifária verde

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 22°
26° Sensação
1.32 km/h Vento
90% Umidade
100% (12.06mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Nota Oficial Há 47 minutos

Viralização de postagem natalina e postagem fake levam prefeitura de Crissiumal e emitir nota
Chuvas Fortes Há 53 minutos

Enxurrada provoca danos em estrada do interior de Nova Candelária
Fantasia Há 1 hora

A descoberta sobre o Papai Noel e os efeitos emocionais na infância
FGTS Liberado Há 1 hora

Governo autoriza saque antecipado do FGTS para trabalhadores demitidos
Acidente Grave Há 1 hora

Acidente grave deixa mulher e quatro crianças feridas na BR-468 em Três Passos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 +0,00%
Euro
R$ 6,50 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,132,94 -0,08%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6911 (24/12/25)
03
51
56
59
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3571 (24/12/25)
02
03
04
05
06
08
11
12
13
14
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2866 (24/12/25)
07
16
17
18
23
24
38
41
44
45
50
52
56
58
66
75
76
80
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2903 (24/12/25)
06
11
13
45
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias