Conab compra 2,5 mil toneladas de leite em pó da agricultura familiar

Iniciativa pretende enxugar produção e elevar preço do produto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/12/2025 às 19h03
Conab compra 2,5 mil toneladas de leite em pó da agricultura familiar
© Bruno Peres/Agência Brasil

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai comprar 2,5 mil toneladas de leite em pó – volume equivalente a cerca de 20 milhões de litros de leite integral – de associações e cooperativas da agricultura familiar.

O investimento poderá chegar a R$ 106 milhões. O anúncio da medida foi feito nesta terça-feira (23) pelo presidente da estatal, Edegar Pretto. A iniciativa, de acordo com Pretto, tem a intenção de “enxugar” a produção e fazer com que os preços pagos aos produtores retornem a patamares mais elevados.

“O que buscamos com essa ação é fortalecer a produção leiteira da agricultura familiar, adquirindo o excedente para garantir renda aos trabalhadores, manter uma atividade estratégica para o país e, ao mesmo tempo, assegurar o acesso a um alimento de qualidade às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional”, afirmou o presidente da companhia do governo federal.

O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, com produção concentrada nos estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que, juntos, respondem por cerca de 70% da produção nacional. Apenas no ano passado, o país produziu 35,6 bilhões de litros de leite.

Atualmente, o valor de referência estabelecido pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) é de R$ 1,88 por litro, enquanto o preço médio praticado pelo mercado gira em torno de R$ 2,22 por litro. Na compra da Conab, considerando que, em média, são necessários oito litros de leite integral para a produção de um quilo de leite em pó, além dos custos operacionais, a Companhia pagará cerca de R$ 41,89 por quilo do produto.

A aquisição será realizada no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra Institucional (CI). A Conab publicará nesta terça-feira o aviso em seu site os produtores poderão se cadastrar até domingo (28) e ofertar os produtos disponíveis.

Agricultores familiares, por meio de associações, cooperativas e demais organizações formalmente constituídas dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Alagoas, Sergipe e Goiás, poderão inscrever propostas.

“Nossa cadeia produtiva vem sendo fortemente impactada por questões de preço e de mercado. Essa medida traz um desafogo importante, pois enfrentávamos dificuldades para escoar o leite para a indústria nos últimos dias. Saímos satisfeitos com essa iniciativa do Governo Federal, pois entendemos que ela permitirá a retomada do escoamento da produção para a indústria”, avaliou o presidente da Cooperativa Regional dos Assentados da Fronteira Oeste (Cooperforte), de Santana do Livramento, Elio Müller.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Multa por falta de CBS e IBS em notas é suspensa no início de 2026

Comitê e Receita querem transição educativa em reforma tributária

 © Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro

Ano começará com a bandeira tarifária verde

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo

Movimento é considerado melhor no fluxo de pessoas e em valores gastos
Economia Há 8 horas

Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível

Benefício é pago nos últimos dez dias úteis de cada mês

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 8 horas

Comércio popular do Rio tem movimentação intensa às vésperas do Natal

Pequena alta no preço de itens natalinos não afastou clientes da Saara

Câmara Há 10 minutos

Hugo Motta faz balanço positivo de 2025 e aponta desafios para o ano eleitoral
Esportes Há 10 minutos

Arrascaeta é finalista no tradicional prêmio Rei da América
Economia Há 5 horas

Multa por falta de CBS e IBS em notas é suspensa no início de 2026
Economia Há 5 horas

Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro
Economia Há 5 horas

Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo

