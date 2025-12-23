Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível

A partir desta terça-feira (23), as cerca de 19 milhões de famílias beneficiários do Bolsa Família poderão conferir a data de pagamento do programa social em 2026.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário dos benefícios para todo o próximo ano.
Os pagamentos ocorrerão nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado em cerca de uma semana por causa do Natal.
Os depósitos começarão em 19 de janeiro , para as famílias com NIS de final 1, e terminarão em 23 de dezembro , para as famílias com NIS de final 0.
Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.
A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada precisarão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) .
A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.
Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.
O Bolsa Família é pago a quem tem renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no CadÚnico. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios.
Ao recriar o Bolsa Família, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita, com adicionais conforme a composição da família. Os pagamentos são feitos pelo aplicativo Caixa Tem ou podem ser sacados em caixas eletrônicos por quem tem o cartão do programa social.
O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a mães gestantes e a filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.
Quem tiver dúvidas sobre o Bolsa Família deve ligar no Disque Social, no número 121. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa Econômica Federal, por meio do número 111. O beneficiário pode ainda consultar os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa Econômica Federal, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.
Dígito final
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
1
19/jan
12/fev
18/mar
16/abr
18/mai
17/jun
20/jul
18/ago
17/set
19/out
16/nov
10/dez
2
20/jan
13/fev
19/mar
17/abr
19/mai
18/jun
21/jul
19/ago
18/set
20/out
17/nov
11/dez
3
21/jan
18/fev
20/mar
20/abr
20/mai
19/jun
22/jul
20/ago
21/set
21/out
18/nov
14/dez
4
22/jan
19/fev
23/mar
22/abr
21/mai
22/jun
23/jul
21/ago
22/set
22/out
19/nov
15/dez
5
23/jan
20/fev
24/mar
23/abr
22/mai
23/jun
24/jul
24/ago
23/set
23/out
23/nov
16/dez
6
26/jan
23/fev
25/mar
24/abr
25/mai
24/jun
27/jul
25/ago
24/set
26/out
24/nov
17/dez
7
27/jan
24/fev
26/mar
27/abr
26/mai
25/jun
28/jul
26/ago
25/set
27/out
25/nov
18/dez
8
28/jan
25/fev
27/mar
28/abr
27/mai
26/jun
29/jul
27/ago
28/set
28/out
26/nov
21/dez
9
29/jan
26/fev
30/mar
29/abr
28/mai
29/jun
30/jul
28/ago
29/set
29/out
27/nov
22/dez
0
30/jan
27/fev
31/mar
30/abr
29/mai
30/jun
31/jul
31/ago
30/set
30/out
30/nov
23/dez