Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível

Benefício é pago nos últimos dez dias úteis de cada mês

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/12/2025 às 16h52

A partir desta terça-feira (23), as cerca de 19 milhões de famílias beneficiários do Bolsa Família poderão conferir a data de pagamento do programa social em 2026.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário dos benefícios para todo o próximo ano.

Os pagamentos ocorrerão nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado em cerca de uma semana por causa do Natal.

Os depósitos começarão em 19 de janeiro , para as famílias com NIS de final 1, e terminarão em 23 de dezembro , para as famílias com NIS de final 0.

Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.

A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada precisarão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) .

A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.

Regra

O Bolsa Família é pago a quem tem renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no CadÚnico. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios.

Ao recriar o Bolsa Família, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita, com adicionais conforme a composição da família. Os pagamentos são feitos pelo aplicativo Caixa Tem ou podem ser sacados em caixas eletrônicos por quem tem o cartão do programa social.

O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a mães gestantes e a filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Informações

Quem tiver dúvidas sobre o Bolsa Família deve ligar no Disque Social, no número 121. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa Econômica Federal, por meio do número 111. O beneficiário pode ainda consultar os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa Econômica Federal, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

>> Confira o calendário de pagamento dos benefícios do Bolsa Família em 2026:

Dígito final
do NIS

jan/26

fev/26

mar/26

abr/26

mai/26

jun/26

jul/26

ago/26

set/26

out/26

nov/26

dez/26

1

19/jan

12/fev

18/mar

16/abr

18/mai

17/jun

20/jul

18/ago

17/set

19/out

16/nov

10/dez

2

20/jan

13/fev

19/mar

17/abr

19/mai

18/jun

21/jul

19/ago

18/set

20/out

17/nov

11/dez

3

21/jan

18/fev

20/mar

20/abr

20/mai

19/jun

22/jul

20/ago

21/set

21/out

18/nov

14/dez

4

22/jan

19/fev

23/mar

22/abr

21/mai

22/jun

23/jul

21/ago

22/set

22/out

19/nov

15/dez

5

23/jan

20/fev

24/mar

23/abr

22/mai

23/jun

24/jul

24/ago

23/set

23/out

23/nov

16/dez

6

26/jan

23/fev

25/mar

24/abr

25/mai

24/jun

27/jul

25/ago

24/set

26/out

24/nov

17/dez

7

27/jan

24/fev

26/mar

27/abr

26/mai

25/jun

28/jul

26/ago

25/set

27/out

25/nov

18/dez

8

28/jan

25/fev

27/mar

28/abr

27/mai

26/jun

29/jul

27/ago

28/set

28/out

26/nov

21/dez

9

29/jan

26/fev

30/mar

29/abr

28/mai

29/jun

30/jul

28/ago

29/set

29/out

27/nov

22/dez

0

30/jan

27/fev

31/mar

30/abr

29/mai

30/jun

31/jul

31/ago

30/set

30/out

30/nov

23/dez

Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
© Joédson Alves/Agência Brasil
