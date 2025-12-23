Quarta, 24 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comércio popular do Rio tem movimentação intensa às vésperas do Natal

Pequena alta no preço de itens natalinos não afastou clientes da Saara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/12/2025 às 16h38
Comércio popular do Rio tem movimentação intensa às vésperas do Natal
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O melhor presente de Natal pode ser estar junto com a família e amigos, mas a lembrancinha continua entre as prioridades de quem vai celebrar a data. E, na tentativa de encontrar o presente ideal, a dois dias da festa, milhares de pessoas foram às compras nesta terça-feira (23) no comércio popular no centro do Rio de Janeiro.

Nas ruas da Saara, a Sociedade de Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências, há opções para todos os tipos de bolsos. De jóias e chaveiros, incluindo moda praia e decoração, a variedade é o que atraiu Heriton Lopes, de 58 anos de idade. Ele buscava presente para as filhas e netos. "Achei macacão, bermuda, camiseta, essas coisas", disse. Ele escolheu a Saara para tentar fazer o dinheiro das lembrancinhas render. "Aqui dá para comprar para todo mundo".

Considerado o maior shopping a céu aberto do Rio, com mais de 800 lojas, o comércio de rua também foi a escolha de Simone Reis Rodrigues, de 44 anos, e o filho, Benjamin, de 11, em busca do tão esperado presente: uma bola de futebol.

"A gente não acredita em Papai Noel, não", disse o menino, enquanto examinava as bolas em um cesto. Eles chegaram às 9h e às 12h ainda não tinham comprado a bola. "Papai Noel está mais magrinho, estamos pechinchando", revelou Simone, de 44 anos, que é auxiliar de crédito.

Já na casa da pequena Alice Lopes, de 3 anos, que acompanhava a mãe nas compras, o Papai Noel prometeu não desamparar. "Eu pedi [ao Papai Noel] bonecas da Elsa e Anna", contou. "Elas cantam Livre Estou [música infantil]", completou a menina. A mãe, Fabiana Lopes, disse que encontrou em uma loja de brinquedos, mas em um dia anterior a esta terça-feira. Para o restante da família, ela revelou que o Natal estava magro. "Este ano, presente, é só das crianças”, declarou.

Quem também achou um último mimo na Saara antes das festas foi a jovem Graziele Soares, de 22 anos. Dando continuidade a uma tradição de família, a estudante de moda comprava calcinhas para si. "Eu peguei esse amarelo aqui, bem cheguei, porque achei que vai me dar mais sorte, até vi essa outras [mais pastel], mas não quis". Ela pretende usar no Ano Novo como ritual para atrair dinheiro, segundo a lenda.

Em outra esquina da Saara, na porta de uma loja de cosméticos, o Papai Noel Eduardo Cintra, de 40 anos, passa o dia atraindo clientes, anunciando promoções em uma caixa de som. Ele disse que o movimento era o esperado.

"Esse é o comportamento do brasileiro, né? Sempre deixando tudo para a última hora", brincou.

Com a loja movimentada, ele confirmou que as vendas estão aquecidas e desejou boas festas. "Papai Noel está bondoso, pessoal está enchendo a sacola, de cinco a dez pacotes de perfume!".

Inflação natalina

O movimento dinâmico na Saara mostra que o brasileiro não sentiu a leve alta de preços em itens natalinos. A inflação desses produtos subiu 0,1% em 2025, na comparação com o Natal de 2024. Medida pela Fundação Getulio Vargas (FGV), a pesquisa considerou alta de preços de presentes e a queda dos de alimentos e foi divulgada segunda-feira (22).

Em relação aos presentes, enquanto caíram os valores de eletrônicos e alguns produtos infantis, puxando a inflação para baixo, subiram os de roupas, produtos de saúde e beleza, principalmente as peças de vestuário masculino. Itens para crianças caíram, principalmente os calçados, com queda de 6% nos preços.

O pesquisador da FGV Ibre Matheus Dias explicou que a cesta de presentes subiu após 2 anos de inflação muito baixa no país. “O movimento reflete um consumo mais aquecido em 2025, em linha com o mercado de trabalho forte, o que pode ter influenciado na retomada mais acelerada de bens de consumo semiduráveis”, explicou, em nota.

A surpresa boa é para quem ainda não fez as compras de supermercado. Segundo a FGV, a ceia do Natal de 2025 está mais barata, mesmo que algumas carnes ainda estejam pressionando o carrinho de compras. Diminuíram os preços do azeite, do arroz e da batata, apesar da alta, pequena, da carne bovina, pernil e lombo entre 9% e 7%, em média. O bacalhau, um produto importado, nesta época do ano, devido à procura, teve alta de 20% no preço.

Segundo a FGV, este Natal é diferente dos anteriores, com crescimento menor da economia global combinada à melhora das safras e que se refletiram na queda de preços para o consumidor. Ainda impacta a economia brasileira o câmbio, que permaneceu alto a maior parte do ano, e os custos logísticos, mantendo mais altos preços de itens importados, como o bacalhau e produtos de saúde e beleza.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Multa por falta de CBS e IBS em notas é suspensa no início de 2026

Comitê e Receita querem transição educativa em reforma tributária

 © Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro

Ano começará com a bandeira tarifária verde

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo

Movimento é considerado melhor no fluxo de pessoas e em valores gastos

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Conab compra 2,5 mil toneladas de leite em pó da agricultura familiar

Iniciativa pretende enxugar produção e elevar preço do produto
Economia Há 8 horas

Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível

Benefício é pago nos últimos dez dias úteis de cada mês

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
22° Sensação
1.11 km/h Vento
99% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quinta
24° 20°
Sexta
24° 19°
Sábado
30° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
31° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 10 minutos

Hugo Motta faz balanço positivo de 2025 e aponta desafios para o ano eleitoral
Esportes Há 10 minutos

Arrascaeta é finalista no tradicional prêmio Rei da América
Economia Há 5 horas

Multa por falta de CBS e IBS em notas é suspensa no início de 2026
Economia Há 5 horas

Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro
Economia Há 5 horas

Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,31%
Euro
R$ 6,51 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 510,106,92 -0,94%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6910 (23/12/25)
02
18
20
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3570 (23/12/25)
01
02
03
05
06
10
11
13
15
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias