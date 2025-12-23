Santa Catarina registrou crescimento econômico de 4,9% em 2025, alcançando o segundo melhor desempenho do país, atrás apenas do Pará. A informação consta em análise divulgada por professor da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), com base em indicadores econômicos nacionais. Apesar de oscilações pontuais ao longo do ano, o resultado consolida o estado entre os principais vetores de crescimento econômico do Brasil.

Na avaliação do estudo, o desempenho catarinense reflete a diversificação da economia estadual, com peso relevante da indústria, do comércio exterior, do turismo e dos serviços, além de um ambiente institucional que favorece investimentos produtivos. Esse cenário tem sido acompanhado de perto por agentes do mercado financeiro e imobiliário, que observam no estado um contexto de maior previsibilidade econômica em comparação a outras regiões do país.

Outro dado acompanhado de perto por investidores é o fluxo migratório. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Santa Catarina registrou, no Censo Demográfico 2022, o maior saldo migratório e a maior taxa líquida de migração do país, considerando a chamada análise de data fixa, que avalia o local de residência das pessoas cinco anos antes da data de referência do Censo.

Nesse contexto, Balneário Camboriú e Itajaí concentram parte relevante desse fluxo. As duas cidades formam hoje um dos principais eixos imobiliários do litoral catarinense, impulsionado por atividades ligadas ao agronegócio, tecnologia, logística e mercado financeiro. Levantamentos de mercado e dados amplamente divulgados pela imprensa especializada apontam Balneário Camboriú entre os municípios com o metro quadrado mais valorizado do país.

A consolidação desse cenário explica o avanço de empreendimentos voltados ao segmento premium. "O investidor atual avalia não apenas localização, mas fatores como diferenciação, identidade do projeto e potencial de liquidez", observa Luís Fernando, especialista do setor imobiliário.

Inseridos nesse movimento, projetos de alto padrão em Balneário Camboriú passam a ser analisados pelo mercado como ativos patrimoniais, associados à preservação de valor em ciclos econômicos mais estáveis. É o caso de unidades residenciais como apartamentos no Senna Tower, que integra o conjunto de empreendimentos observados por investidores atentos à liquidez e ao posicionamento do segmento de alto padrão.

Com o fechamento de 2025, o especialista Luís Fernando conclui que Santa Catarina segue atraindo investidores atentos a fundamentos econômicos, segurança institucional e dinâmica urbana, fatores que continuam orientando as decisões no mercado imobiliário de alto padrão e ajudam a contextualizar projetos como o Senna Tower dentro do atual ciclo de investimentos no estado.