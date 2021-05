Governo do Estado lança serviço de aplicativo de transporte para servidores

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), lançou na quinta-feira (20/5) o TáxiGov RS, serviço de compartilhamento de veículos via aplicativo. O objetivo é gerar mais economia para os cofres públicos, rapidez na prestação dos serviços e agilidade nos deslocamentos dos servidores públicos estaduais.

No primeiro mês, o serviço funcionará como projeto-piloto para os servidores da SPGG e de órgãos da administração direta que manifestarem interesse. Após esse período, será disponibilizado para os demais órgãos públicos do Executivo Estadual. A ação é uma parceria com o governo federal, em que o Rio Grande do Sul é um dos primeiros Estados a aderir à solução.

No primeiro mês, serviço funcionará como projeto-piloto para servidores da SPGG e de órgãos da administração direta - Foto: Laiz Flores/Ascom SPGG

O modelo de funcionamento é semelhante aos demais aplicativos de transporte, em que usuários solicitam as viagens e acompanham os deslocamentos dos condutores habilitados via app de celular (sistemas IOS e Android). A empresa que operará o serviço oferecido pelo TáxiGov RS será a Tele Táxi Cidade, vencedora do edital promovido pela gestão federal.

"Temos uma frota de 290 veículos e cerca de 600 condutores habilitados. Nossa empresa opera nesse ramo há 37 anos. Estamos prontos para prestar um bom atendimento aos servidores", afirmou o responsável pela empresa, Vilson Camargo dos Santos.

Com essa medida, a SPGG, que é a pasta responsável pela implementação, prevê uma economia de aproximadamente R$ 5 milhões já no primeiro ano de uso, podendo alcançar R$ 20 milhões, com a ampliação do projeto para a frota de veículos oficiais do Estado.

Foto: Reprodução/Secom Rio Grande do Sul

"Esses números relativos à economia são muito relevantes. Evidencia nosso comprometimento com a redução de custos. Entretanto, estamos falando também de menos burocracia, mais transparência, automatização do sistema e eficiência dos próprios servidores. Quando isso ocorre, a consequência são melhores serviços públicos para as pessoas", afirmou o titular da SPGG, Claudio Gastal.

Origem e destino

Os deslocamentos devem ser realizados apenas por servidores em serviço. As solicitações com origem e destino ocorrem nos municípios de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Novo Hamburgo, Rolante, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão. Todas as viagens serão monitoradas via GPS, garantindo uma melhor fiscalização e controle do uso de veículos. Durante o projeto-piloto na SPGG, o uso será restrito à capital.

Compartilhamento de veículos

Junto ao TáxiGov RS, a SPGG pretende implementar a Central Única de Compartilhamento de Veículos, frota oficial, para atender a todas as demandas que não puderem ser supridas pelo TáxiGov RS, como viagens para o interior e transporte de carga, entre outras. O projeto será apresentado até o final do primeiro semestre.

• Emvídeo, o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert, comenta a parceria com o governo do Estado, que possibilitou a implementação do TáxiGov RS.