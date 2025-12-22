Segunda, 22 de Dezembro de 2025
21°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado reduz previsão da inflação para 4,33% este ano

Estimativa para o PIB é 2,26% em 2025

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/12/2025 às 10h17

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), referência oficial da inflação no país, em 2025 diminuiu de 4,36% para 4,33%. A estimativa foi publicada nesta segunda-feira (22) pelo boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

Para 2026, a projeção da inflação também caiu, de 4,1% para 4,06%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 3,8% e 3,5%, respectivamente.

Pela sexta semana seguida, a previsão para a inflação de 2025 foi reduzida, alcançando o intervalo da meta para a variação de preços que deve ser perseguida pelo BC. Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5%, e o superior, 4,5%.

Em novembro, a alta no preço das passagens aéreas fez a inflação chegar a 0,18% . Em outubro, o IPCA havia sido de 0,09%. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses é 4,46%, dentro da meta do CMN.

Taxa Selic

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros (Taxa Selic), definida atualmente em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.

O recuo da inflação e a desaceleração da economia levaram à manutenção da Selic pela quarta vez seguida , na última reunião do ano, no início deste mês.

O colegiado não deu pistas de quando deve começar a cortar os juros. Em comunicado, o BC informou que o cenário atual está marcado por grande incerteza, que exige cautela na política monetária, e que a estratégia da instituição é manter a Selic neste patamar por bastante tempo.

A taxa básica de juros está no maior nível desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano. Após chegar a 10,5% ao ano em maio do ano passado, a taxa começou a ser elevada em setembro de 2024. A Selic chegou a 15% ao ano na reunião de junho, sendo mantida nesse nível desde então.

A estimativa dos analistas de mercado é que a taxa básica caia para 12,25% ao ano até o final de 2026. Para 2027 e 2028, a previsão é que a Selic seja reduzida novamente para 10,5% ao ano e 9,75% ao ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a Selic, a finalidade é conter a demanda aquecida; isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Os bancos ainda consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Quando a Taxa Selic é reduzida, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

PIB e câmbio

Nesta edição do boletim Focus, a estimativa das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano passou de 2,25% para 2,26%.

Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país) ficou em 1,8%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima expansão do PIB em 1,81% e 2%, respectivamente.

Puxada pelas expansões dos serviços e da indústria no segundo trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu 0,4% . Em 2024, o PIB fechou com alta de 3,4%. O resultado representa o quarto ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%.

A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,43 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,50.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 4 minutos

Petrobras recebe autorização para operar nova plataforma no pré-sal

P-78 tem capacidade para 180 mil barris diários de petróleo
Economia Há 26 minutos

Ponte entre Tocantins e Maranhão que desabou há um ano é reinaugurada

Governo federal investiu cerca de R$ 172 milhões na obra

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta segunda

Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias

 © Antônio Cruz/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

Entenda o corte de incentivos fiscais aprovado pelo Congresso

Projeto também aumenta tributos sobre bets e fintechs

 © José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 2 dias

Reforma tributária: veja o que muda com o projeto aprovado pela Câmara

Texto regulamenta Comitê Gestor do IBS e setores da economia

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 30°
24° Sensação
1.41 km/h Vento
93% Umidade
100% (1.98mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Terça
30° 20°
Quarta
27° 20°
Quinta
23° 20°
Sexta
31° 19°
Sábado
33° 20°
Últimas notícias
Economia Há 13 minutos

Ponte entre Tocantins e Maranhão que desabou há um ano é reinaugurada
Geral Há 13 minutos

Governo autoriza nomeação de 249 servidores na PF e MCTI
Justiça Há 13 minutos

PGR é favor de progressão de regime ao hacker Walter Delgatti
Educação Há 13 minutos

Governador Eduardo Leite acompanha primeiro dia de entrega dos cartões do Programa Pé no Futuro a estudantes da Rede Estadual
Câmara Há 49 minutos

Retrospectiva 2025: aprovado o novo marco legal contra o crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,60 +0,92%
Euro
R$ 6,58 +1,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 530,795,80 +1,72%
Ibovespa
158,145,90 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6908 (20/12/25)
01
10
42
58
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3568 (20/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
11
13
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias