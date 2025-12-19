Reuso de água representa uma evolução na gestão hídrica

O reuso de água é a prática de tratar o esgoto ou efluente com eficiência econômica. A prática de reuso trata-se de um compromisso coletivo com a preservação de recursos naturais que teve início na Grécia Antiga.

O reuso de água como uma prática padronizada, com diretrizes sanitárias e ambientais, começou a se desenvolver no século XX, impulsionado pela crescente demanda hídrica e pela escassez em regiões áridas.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), há anos alerta para a necessidade de medidas mais estruturantes e sustentáveis no uso do recurso. O reuso da água surge não apenas como uma solução tecnológica, mas como uma pauta de conscientização que precisa ganhar protagonismo nas discussões públicas.

"A conscientização sobre a água de reuso tem um papel muito importante para a sociedade, porque sensibilizar gestores públicos, empresas e a sociedade civil sobre a importância de quebrar paradigmas, superar resistências culturais e ampliar o debate em torno da circularidade hídrica", relata Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 6 e 9 buscam, respectivamente, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos, e construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.

O uso da água potável no Brasil deverá crescer 24% até 2030, superando a marca de 2,5 milhões de litros por segundo, segundo dados do Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil. Embora seja uma das nações mais ricas na disponibilidade de água doce no mundo, abusamos dessa abundância natural e perpetuamos uma cultura do desperdício.

Garantir o fornecimento de água tem sido um desafio que envolve países e empresas de todo o planeta. Os condomínios residenciais começam a se adaptar a essa realidade, criando sistemas de reuso de água. Para o gerente de Novos Negócios da Cipa, Bruno Queiroz, a medida, além de ajudar o meio ambiente e valorizar o imóvel, pode significar uma economia de até 30% na conta.

"A água proveniente do reuso não potável, pode ser utilizada para limpeza, regar plantas etc. Com isso, a água potável, fornecida pela de forma tradicional, fica restrita ao uso humano. Para o reuso potável é necessário ser tratada com tecnologias avançadas (como osmose reversa), para atingir os padrões de estabilidade estabelecidos pela norma técnica ANA/MS/MMA no. 121/2005, além da lei no.14.026/2020 e ser reintroduzida diretamente no sistema de distribuição de água potável", finaliza Vininha F. Carvalho.