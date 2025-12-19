CMN regulamenta linha de R$ 6 bi para financiamento de caminhões

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a regulamentação de uma linha de financiamento de até R$ 6 bilhões para a compra de caminhões novos e seminovos, voltada à renovação sustentável da frota nacional. A medida foi definida em reunião extraordinária nesta sexta-feira (19).
A regulamentação permite que os bancos comecem a oferecer a linha de crédito criada pela Medida Provisória 1.328 , publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (16).
A seguir, entenda como funciona a nova linha, quem pode acessar e quais são as principais condições.
O que é a nova linha de financiamento?
Trata-se de uma linha de crédito criada pelo governo federal para estimular a renovação da frota de caminhões no país, considerada envelhecida, com impactos negativos sobre custos logísticos, segurança nas estradas e emissões de poluentes.
O programa também busca reagir à queda na produção e nas vendas de caminhões ao longo de 2025, informou em nota o Ministério da Fazenda.
Qual é o valor disponível?
A linha contará com até R$ 6 bilhões , autorizados por Medida Provisória, combinados com recursos próprios do BNDES.
De acordo com a Fazenda, a medida não terá impacto fiscal primário , já que os financiamentos são reembolsáveis, não contam com garantia da União e têm risco de crédito assumido pelas instituições financeiras participantes.
Quem pode pedir o financiamento?
O programa é voltado a:
O valor máximo de financiamento é de R$ 50 milhões por mutuário .
Como o crédito será operado?
A linha será operada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), exclusivamente na modalidade indireta, ou seja, por meio de bancos e instituições financeiras credenciadas.
Cabe a essas instituições a análise de crédito e a concessão dos financiamentos.
Quais são as condições do financiamento?
Segundo a regulamentação aprovada pelo CMN:
A resolução entra em vigor nesta sexta-feira.
Há incentivos para caminhões menos poluentes?
Sim. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o programa prevê condições mais favoráveis de juros para caminhões movidos a eletricidade ou biometano, que costumam ter custo mais elevado do que os modelos a diesel.
Qual é o objetivo do governo?
Segundo o Ministério da Fazenda, a iniciativa busca:
Além disso, o programa pretende dar suporte ao setor de caminhões em um momento de desaceleração da atividade econômica.
Com a regulamentação aprovada, a expectativa do governo é que os financiamentos comecem a ser oferecidos pelas instituições credenciadas nos próximos meses.