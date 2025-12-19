Sábado, 20 de Dezembro de 2025
CMN regulamenta linha de R$ 6 bi para financiamento de caminhões

Programa especial de crédito foi criado por MP publicada na terça (16)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/12/2025 às 18h43
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a regulamentação de uma linha de financiamento de até R$ 6 bilhões para a compra de caminhões novos e seminovos, voltada à renovação sustentável da frota nacional. A medida foi definida em reunião extraordinária nesta sexta-feira (19).

A regulamentação permite que os bancos comecem a oferecer a linha de crédito criada pela Medida Provisória 1.328 , publicada no Diário Oficial da União na terça-feira (16).

A seguir, entenda como funciona a nova linha, quem pode acessar e quais são as principais condições.

O que é a nova linha de financiamento?

Trata-se de uma linha de crédito criada pelo governo federal para estimular a renovação da frota de caminhões no país, considerada envelhecida, com impactos negativos sobre custos logísticos, segurança nas estradas e emissões de poluentes.

O programa também busca reagir à queda na produção e nas vendas de caminhões ao longo de 2025, informou em nota o Ministério da Fazenda.

Qual é o valor disponível?

A linha contará com até R$ 6 bilhões , autorizados por Medida Provisória, combinados com recursos próprios do BNDES.

De acordo com a Fazenda, a medida não terá impacto fiscal primário , já que os financiamentos são reembolsáveis, não contam com garantia da União e têm risco de crédito assumido pelas instituições financeiras participantes.

Quem pode pedir o financiamento?

O programa é voltado a:

  • Transportadoras e frotistas;
  • Motoristas autônomos;
  • Empresas interessadas na aquisição de caminhões novos ou seminovos.

O valor máximo de financiamento é de R$ 50 milhões por mutuário .

Como o crédito será operado?

A linha será operada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), exclusivamente na modalidade indireta, ou seja, por meio de bancos e instituições financeiras credenciadas.

Cabe a essas instituições a análise de crédito e a concessão dos financiamentos.

Quais são as condições do financiamento?

Segundo a regulamentação aprovada pelo CMN:

  • O prazo de reembolso pode chegar a 60 meses;
  • Haverá carência de até seis meses para o pagamento da primeira parcela;
  • Não é permitida a capitalização de juros durante o período de carência;
  • Os pedidos de financiamento poderão ser protocolados até 30 de junho de 2026.

A resolução entra em vigor nesta sexta-feira.

Há incentivos para caminhões menos poluentes?

Sim. De acordo com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o programa prevê condições mais favoráveis de juros para caminhões movidos a eletricidade ou biometano, que costumam ter custo mais elevado do que os modelos a diesel.

Qual é o objetivo do governo?

Segundo o Ministério da Fazenda, a iniciativa busca:

  • Reduzir a idade média da frota de caminhões;
  • Aumentar a eficiência logística;
  • Diminuir custos operacionais do transporte;
  • Melhorar a segurança viária;
  • Mitigar impactos ambientais associados às emissões de poluentes.

Além disso, o programa pretende dar suporte ao setor de caminhões em um momento de desaceleração da atividade econômica.

Com a regulamentação aprovada, a expectativa do governo é que os financiamentos comecem a ser oferecidos pelas instituições credenciadas nos próximos meses.

