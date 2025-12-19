Sábado, 20 de Dezembro de 2025
Congresso aprova R$ 14,2 milhões para Justiça e Ministério Público

O Congresso Nacional aprovou o projeto ( PLN 10/2025 ) que abre crédito suplementar de R$ 14,2 milhões no Orçamento de 2025 para custeio e obras do...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/12/2025 às 16h58
O projeto segue para sanção - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Congresso Nacional aprovou o projeto ( PLN 10/2025 ) que abre crédito suplementar de R$ 14,2 milhões no Orçamento de 2025 para custeio e obras do Tribunal de Contas da União (TCU), das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, do Ministério Público da União (MPU) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O texto segue para sanção.

De acordo com o governo federal, o dinheiro será usado assim:

  • TCU(R$ 5,3 milhões): despesas com publicidade;
  • Justiça Federal(R$ 350 mil): reforma de pavimentos, recuperação de fachadas e entrada e modernização do sistema de cabeamento do edifício-sede do TRF da 5ª Região;
  • Justiça Eleitoral(R$ 3,1 milhão): reformas de manutenção e adequação da infraestrutura física de unidades do Poder Judiciário em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraná:
  • Justiça do Trabalho(R$ 1,9 milhão): locação de mão de obra, energia elétrica, fornecimento de água e esgoto, correios, locação de imóveis, serviços de nuvem e de monitoramento no TRT da 17ª Região, no Espírito Santo;
  • MPU(R$ 3,4 milhões): construção do edifício-sede da Procuradoria da República de Natal; e
  • CNMP(R$ 91,2 mil): despesas com a atuação estratégica para controle e fortalecimento do Ministério Público.

Segundo o Executivo, o crédito é proveniente de programações canceladas nos próprios órgãos, que não sofrerão prejuízo na sua execução.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
