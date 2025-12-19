Sábado, 20 de Dezembro de 2025
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Petrobras renova contratos de quase R$ 100 bi com a Braskem

Acordos para fornecer matéria-prima têm validade de até 11 anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/12/2025 às 13h28
Petrobras renova contratos de quase R$ 100 bi com a Braskem
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras e a Braskem, sexta maior petroquímica do mundo, firmaram contratos de fornecimento de matéria-prima que somam US$ 17,8 bilhões, que equivalem a R$ 98,5 bilhões. O anúncio foi feito pelas duas companhias por meio de comunicados a investidores, na noite de quinta-feira (18).

Os acordos são de longo prazo, com validade de até 11 anos, e tratam de renovação de contratos de fornecimento que estavam próximos da data de vencimento.

Todos os valores acertados foram calculados com base em referências internacionais.

Nafta petroquímica

Um dos acordos trata da venda de nafta petroquímica, produto derivado do petróleo, para as indústrias da Braskem em São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul.

O acordo prevê quantidade de retirada mensal mínima, com a possibilidade de negociar quantidades adicionais mensalmente, podendo alcançar até 4,116 milhões de toneladas, em 2026, e até 4,316 milhões de toneladas, em 2030.

O valor estimado dos contratos de venda de nafta é de US$ 11,3 bilhões, com vigência de cinco anos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Etano, propano e hidrogênio

Outra negociação é a venda de etano, propano e hidrogênio para fornecimento à unidade da Braskem no Rio de Janeiro.

De 2026 a 2028, o contrato contempla a manutenção da quantidade atualmente acertada, de 580 mil toneladas em eteno equivalente ao ano, com produção e fornecimento a partir da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), na região metropolitana do Rio.

De 2029 a 2036, o contrato contempla o aumento dessa quantidade para 725 mil toneladas em eteno equivalente ao ano, para atendimento da ampliação da Braskem (em fase de projeto), com produção e fornecimento a partir da Reduc e/ou do Complexo Boaventura (antigo Comperj), também na região metropolitana.

O valor estimado do contrato é de US$ 5,6 bilhões, com vigência de 11 anos a partir do primeiro dia de 2026.

Propeno

O último acerto é sobre a venda de propeno de origem das refinarias Reduc, Capuava (SP) e Alberto Pasqualini (RS).

A quantidade contratada é de até 140 mil toneladas por ano em Capuava e de 100 mil na Reduc. Também foi contratada quantidade escalonada da Refinaria Alberto Pasqualini, que aumentará anualmente: 14 mil, 24 mil, 36 mil, 48 mil e 60 mil toneladas.

O valor estimado é de US$ 940 milhões, com vigência de 5 anos, a partir de 18 de maio de 2026.

Mudanças na Braskem

Além de fornecedora da Braskem, a Petrobras é dona de 47% das ações com poder de voto da companhia. A controladora é a Novonor (antiga Odebrecht), atualmente em recuperação judicial, condição em que uma empresa tenta, com aval da Justiça, renegociar dívidas para evitar falência.

Um dos motivos da crise financeira da Braskem é o mercado da petroquímica, que está em baixa internacionalmente.

A Novonor tem tentado vender a parte dela na Braskem. Na segunda-feira (15), a Braskem informou que a Novonor comunicou que fez um acordo de exclusividade com um fundo de investimentos que assumirá as dívidas da companhia em troca de receber 50,111% das ações com poder de voto, ou seja, se tornando controlador da Braskem.

O fundo de investimento se chama Shine e é assessorado pela IG4 Capital, especializada em recuperação de empresas e dificuldade.

Petrobras monitora

Após a notícia do acordo entre Novonor e o fundo de investimento, a Petrobras informou que monitora a situação e pode exercer ou não os dois direitos societários que possui: direito de preferência, que a permitiria assumir a compra da Braskem, ou tag along , prerrogativa no mundo dos negócios que permite vender a parte da estatal ao novo entrante.

“A Petrobras irá acompanhar os desdobramentos do fato comunicado e analisará os termos e condições dessa potencial transação para, se aplicável e no momento oportuno, decidir sobre o eventual exercício, ou não, destes direitos previstos no acordo de acionistas”.

Outra opção é manter a posição societária atual da Petrobras. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, já elogiou publicamente o potencial da petroquímica .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Economia Há 7 horas

Reuso de água representa uma evolução na gestão hídrica

Esta prática permite maximizar a satisfação das necessidades, minimizando o desperdício de água nas casas e nas indústrias.

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 9 horas

Brasil espera assinatura rápida do acordo Mercosul–UE, diz Alckmin

Vice-presidente e ministro apresentou balanço das atividades em 2025
Economia Há 9 horas

Banco Mundial: Nordeste pode ser fundamental no progresso do país

Região tem 80% da população formada por pessoas em idade ativa

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 10 horas

CMN regulamenta linha de R$ 6 bi para financiamento de caminhões

Programa especial de crédito foi criado por MP publicada na terça (16)

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 10 horas

Governo aposta em receitas extras para reforçar Orçamento em 2026

Devedor contumaz e IOF sobre criptoativos estão entre medidas

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 33°
18° Sensação
1.99 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Domingo
32° 20°
Segunda
29° 19°
Terça
23° 20°
Quarta
26° 19°
Quinta
31° 20°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Foguete tem problema técnico e lançamento em Alcântara é adiado
Justiça Há 4 horas

TST determina manutenção de 80% do efetivo durante greve dos Correios
Justiça Há 4 horas

STF anula parte de investigação contra governador do Acre
Tecnologia Há 6 horas

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes
Tecnologia Há 6 horas

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,53 -0,28%
Euro
R$ 6,48 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,481,70 +0,36%
Ibovespa
158,473,02 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2953 (18/12/25)
05
10
24
25
47
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6907 (19/12/25)
23
41
46
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3567 (19/12/25)
01
02
04
08
09
10
11
12
14
15
18
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias