Governança regenerativa avança na estratégia corporativa

A governança regenerativa surge como um novo paradigma ao ampliar o papel dos conselhos, que passam a atuar como catalisadores de inovação, impacto...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/12/2025 às 13h13
Divulgação Livre: Pinterest

Em um momento em que o cenário global é marcado por transformações tecnológicas aceleradas, desafios climáticos cada vez mais urgentes e pressões sociais que remodelam a forma como as organizações se relacionam com seus públicos, cresce a percepção de que a governança corporativa tradicional, baseada majoritariamente em controle, conformidade e mitigação de riscos, já não responde às necessidades do futuro. Nesse contexto, começa a ganhar força no Brasil e no mundo um novo paradigma: a governança regenerativa.

Mais do que ampliar práticas de ESG, a governança regenerativa propõe um salto evolutivo. Em vez de enxergar a organização como um ator isolado, esse modelo a insere em sistemas vivos, interdependentes e circulares, cuja prosperidade depende da capacidade de regeneração contínua.

A governança regenerativa redefine o papel dos conselhos

Para o diretor de comunicação da Conselheiros TrendsInnovation, André Veloso, essa transformação representa uma mudança profunda no papel e na responsabilidade dos conselhos de administração.

“O conselho do futuro não é apenas o guardião das boas práticas, é o espaço onde se desenham futuros possíveis. É compreender que o valor duradouro nasce da harmonia entre negócios, sociedade e planeta”, afirma.

Segundo Veloso, a governança regenerativa reforça o papel dos conselhos na agenda estratégica, ampliando sua capacidade de antecipar riscos sistêmicos, orientar decisões guiadas por impacto e construir visões de longo prazo mais robustas e sustentáveis.

Decisões de longo prazo, múltiplos capitais e inovação sistêmica

"Na prática, a governança regenerativa incorpora princípios que já despontam como diferenciais competitivos em mercados mais maduros", afirma André Veloso:

  • decisões orientadas por impacto de longo prazo: conselhos são chamados a avaliar as consequências socioambientais, tecnológicas e econômicas de suas escolhas com horizonte ampliado.
  • inclusão de múltiplos capitais na performance: além do financeiro, entram capital natural, humano, social, intelectual e cultural como indicadores estratégicos.
  • estruturas de governança adaptativas: organizações passam a operar com mais flexibilidade, aprendendo continuamente com o ambiente, testando hipóteses e se ajustando rapidamente.
  • inovação sistêmica: empresas são estimuladas a conectar propósito, ciência e tecnologia para gerar prosperidade compartilhada, não apenas vantagem competitiva isolada.

"Esses elementos transformam o conselho em um verdadeiro hub de foresight, capaz de antecipar inflexões de mercado, prototipar cenários futuros e alinhar decisões corporativas à continuidade da vida e dos negócios", finaliza André Veloso.

Cocriação substitui comando; cuidado substitui controle

A análise da TrendsInnovation aponta que a governança regenerativa não é um movimento utópico, mas uma resposta prática a uma nova realidade global. À medida que riscos climáticos, crises de confiança e desigualdades estruturais se intensificam, torna-se evidente que modelos tradicionais de gestão não sustentam crescimento no longo prazo.

“A governança regenerativa substitui o controle pelo cuidado, o comando pela cocriação e o curto prazo pela visão de legado”, reforça André Veloso.

Nessa lógica, conselhos deixam de atuar apenas como instâncias fiscalizadoras e passam a operar como catalisadores de inovação estratégica, guardiões do propósito e articuladores de relações mais maduras entre empresas, sociedade e meio ambiente.

Uma fronteira que define competitividade

Para a Conselheiros TrendsInnovation, empresas que incorporarem a governança regenerativa em seu modelo de decisão estarão mais preparadas para:

  • navegar incertezas com agilidade;
  • desenvolver estratégias resilientes;
  • criar valor sustentável ao longo de décadas;
  • atrair talentos e investidores com mentalidade de impacto;
  • operar em sintonia com legislações globais emergentes;
  • inovar de forma estrutural e contínua.

 

