Governo lança Avaliação Diagnóstica da Rede Estadual de Educação – Avaliar É Tri

O governo do Estado lança, nesta sexta-feira (21/5), às 12h15, a Avaliação Diagnóstica da Rede Estadual de Educação – Avaliar É Tri. O lançamento será feito em transmissão ao vivo pelos canais oficiais do governo.

A cerimônia contará com a participação do governador Eduardo Leite e da secretária da Educação, Raquel Teixeira.

AVISO DE PAUTA

O quê:Lançamento da Avaliação Diagnóstica da Rede Estadual de Educação – Avaliar É Tri

Quando:sexta-feira (21/5), às 12h15

Plataforma:canal do governo do Estado no Youtube