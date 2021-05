Sistema Nacional de Educação é tema de debate nesta sexta

Sala de aula no Espírito Santo - (Foto: Fred Loureiro/Governo do Espírito Santo)

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados discute, nesta sexta-feira (21), o Sistema Nacional de Educação (SNE) do ponto de vista dos gestores educacionais.

O pedido para a realização do debate foi feito pelo deputado Idilvan Alencar (PDT-CE).

Foram convidados:

- o diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Básica do Ministério da Educação, Helber Ricardo Vieira;

- o coordenador-geral de Apoio às Redes e Infraestrutura Educacional do Ministério da Educação, Alexsander Moreira;

- o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Luiz Miguel Martins Garcia;

- o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Vitor de Angelo;

- a líder da frente de trabalho do Consed sobre Sistema Nacional de Educação, Maria Goreth Silva e Sousa;

- o representante do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara;

- a presidente-executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz;

- o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Fernando Luiz Abrúcio; e

- o professor emérito da Universidade Federal de Goiás (UFG) Luiz Dourado.

O evento será realizado às 9 horas, no plenário 12, e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.