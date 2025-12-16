Terça, 16 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SISQUAL participa do prêmio 100 Mais Influentes da Saúde

O evento foi realizado pelo Grupo Mídia em São Paulo (SP). Vice-presidente da SISQUAL® WFM faz balanço sobre a premiação e traça panorama do setor

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/12/2025 às 14h52

A SISQUAL® WFM marcou presença no Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde, realizado pelo Grupo Mídia no dia 2 de dezembro de 2025, em São Paulo (SP). O evento, que ocorre desde 2013, é considerado uma das referências nacionais no reconhecimento de personalidades que se destacam por suas contribuições para o avanço do setor da saúde no Brasil.

Segundo José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, o principal objetivo da marca ao participar da premiação foi reforçar o compromisso da companhia com a inovação e com a transformação digital do setor da saúde brasileiro.

"Estar presente significa reconhecer o trabalho das instituições que lideram essa evolução e fortalecer nossa posição como parceiro estratégico na modernização da gestão de recursos humanos em hospitais e redes de saúde em todo o país", afirma.

Para Fernandes, o prêmio é uma vitrine essencial para destacar quem está impulsionando mudanças significativas no setor. O mercado da saúde brasileiro deve crescer 9% até 2028, com média de 2,25% ao ano, atingindo uma receita de R$ 1,8 trilhão, conforme dados veiculados pelo portal Futuro da Saúde.

"Ele reúne líderes, gestores e organizações que moldam o futuro da saúde no Brasil", pontua o representante. "Para a SISQUAL® WFM, participar desse encontro nos permite alinhar nossas soluções às necessidades dos principais decisores do país, ampliando oportunidades de colaboração e de impacto", complementa.

O evento reafirmou a urgência de temas que a SISQUAL® WFM já vem acompanhando de perto, como eficiência operacional, sustentabilidade financeira e humanização na gestão de equipes.

"Entre os insights mais relevantes, destacaria a crescente valorização de soluções tecnológicas que conciliam redução de custos com bem-estar dos colaboradores — um ponto central na evolução dos modelos de gestão hospitalar", afirma o vice-presidente.

Workforce Management está entre as tendências do setor

O vice-presidente da SISQUAL® WFM destaca que a tecnologia de Workforce Management está alinhada às principais tendências do setor.

"A busca por escalas mais inteligentes, jornadas mais humanizadas, previsibilidade operacional e decisões baseadas em dados foi um tema recorrente no evento", reporta. "Nossa solução quer acompanhar esse movimento e ajudar as instituições a equilibrar produtividade, qualidade assistencial e satisfação dos profissionais", considera.

Para Fernandes, a diversidade de perfis premiados e a forte presença de lideranças que têm atuado na digitalização do setor foram um dos pontos mais interessantes do Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde.

"Os debates reforçaram como a tecnologia e as pessoas caminham juntas na transformação da saúde. Também foi evidente o reconhecimento ao esforço das instituições em inovar sem perder de vista a humanização", afirma.

Entre os desafios discutidos durante o evento, ganharam destaque elementos como a necessidade de otimizar escalas, reduzir a sobrecarga assistencial, garantir conformidade com normas trabalhistas e melhorar a experiência do colaborador.

"A SISQUAL® WFM se prepara para endereçar essas questões com soluções que podem automatizar processos, oferecer visibilidade em tempo real e permitem decisões gerenciais mais assertivas", diz Fernandes.

Para 2026, a empresa tem como objetivo ampliar ainda mais a participação em eventos estratégicos, com presença já confirmada em encontros relevantes da cadeia de saúde.

Para mais informações, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 21 minutos

Adoção de sistemas ERP deve crescer em 2026

Mais de 33% das empresas brasileiras planejam investir em ERPs nos próximos dois anos, impulsionadas por automação, nuvem e inteligência artificial...
Tecnologia Há 47 minutos

Logística ultraexpressa B2B ganha força rumo a 2026

O novo ano deve consolidar a logística como um setor cada vez mais estratégico e tecnológico, mantendo o fator humano como peça-chave. A IA prediti...
Tecnologia Há 1 hora

Certificados digitais são pilar de segurança nas empresas

José Luiz Vendramini, sales account manager da Redtrust na América Latina, destaca importância dos certificados digitais para setores industriais e...

 Resmed
Tecnologia Há 2 horas

Tecnologia amplia adesão ao tratamento da apneia do sono

Pesquisas indicam que recursos de monitoramento remoto e suporte interativo têm contribuído para melhorar a adaptação de pacientes ao CPAP, terapia...

 CTI Global
Tecnologia Há 2 horas

CTI Global cria unidade de negócios focada em automação e IA

A nova unidade de automação com IA da CTI Global busca acelerar a transformação digital ao automatizar processos críticos com inteligência, eficiên...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
24° Sensação
4.48 km/h Vento
35% Umidade
100% (0.62mm) Chance chuva
05h35 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Quarta
27° 11°
Quinta
31° 12°
Sexta
33° 16°
Sábado
35° 17°
Domingo
29° 21°
Últimas notícias
Derrubadas Há 3 minutos

CRAS de Derrubadas garante R$ 100 mil para aquisição de equipamentos permanentes
Tecnologia Há 17 minutos

Adoção de sistemas ERP deve crescer em 2026
Câmara Há 17 minutos

Comissão aprova uso de R$ 500 milhões de fundo garantidor para crédito da agricultura familiar
Senado Federal Há 17 minutos

CACs relatam dificuldades com PF após mudança no controle de armas
Senado Federal Há 18 minutos

Comissão vota MP da proteção de dados nesta quarta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 +0,81%
Euro
R$ 6,42 +0,79%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,581,14 +2,18%
Ibovespa
159,967,66 pts -1.55%
Mega-Sena
Concurso 2951 (13/12/25)
05
08
30
31
37
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6903 (15/12/25)
03
45
54
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3563 (15/12/25)
01
03
04
09
10
11
12
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2862 (15/12/25)
01
03
04
06
16
18
25
27
28
35
42
54
59
63
74
76
80
88
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2899 (15/12/25)
18
21
24
34
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias